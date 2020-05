Aller au théâtre de son salon, semaine du 18 mai, notre sélection

En le chuchotant encore, les salles inventent une date de réouverture et parient sur une reprise des représentations durant le mois d’octobre. Les programmes se tricotent, les troupes et les spectateurs trépignent. Entre-temps, l’offre de captations « en attendant » est cette semaine encore formidable. En point d’orgue deux Arne Lygre mis en scène par Stéphane Braunschweig et l’incontournable Doreen de David Geselson.

Théâtre des Bouffes du Nord Jusqu’au 20 Mai: Le Bourgeois Gentilhomme une comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully, mise en scène de Denis Podalydès, direction musicale de Christophe Coin, avec Pascal Rénéric. La pièce avait été présentée aux Bouffes en 2015. (lien captation)

Au Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet, le mythique et patrimonial Elivire Jouvet 40, l’original en francais (il a existé une version italienne présenté aussi à l’Athénée avec l’acteur Toni Servillo) , conception et mise en scène Brigitte Jaques avec Philippe Clévenot, Maria De Medeiros, Eric Vignier, Vincent Vallier, Maxime Bourotte (Lien Captation) et le fabuleux Antigone d’après Sophocle adapté et mise en scène par Lucie Berelowitsch avec les Dakh Daughters (Lien captation – lien notre critique)

Théâtre Paris Villette nous offre onze pièces jeune public en accès gratuit à (re)découvrir . Pour faire aimer le théâtre aux Jeunes de 5 à 12 ans encore confinés. Parmi elles nous avons sélectionnée la très belle et envoûtante 7 d’un coup de Catherine Marnas (lien captation – lien notre critique)

Théâtre Sorano de Toulouse, direction Sébastien Bournac, aligne une magnifique programmation en captation gratuite lien captation ; notre choix : Scènes de violences conjugales de Gérard Watkins ( lien notre critique) et En route, Kaddish, texte et mise en scène David Geselson (lien captation – lien notre critique). Et l’incontournable Doreen du même David Geselson, où l’on retrouve son théâtre naturaliste immersif, attachant décalé et réjouissant.

Le CDN de Tours propose la captation complète du spectacle étonnant NICKEL, texte Mathilde Delahaye et Pauline Haudepin mise en scène Mathilde Delahaye (lien captation – lien notre critique). Ainsi que LE MARCHAND DE VENISE (BUSINESS IN VENICE) de William Shakespeare mise en scène Jacques Vincey texte français et dramaturgie Vanasay Khamphommala (captation – lien notre critique)

La programmation de la Comédie française est en cette huitième semaine riche, nous avons sélectionné pas moins de cinq propositions :

Sur la chaîne YouTube:

Lundi 18h30 : Grief[s] d’après August Strindberg, Henrik Ibsen et Ingmar Bergman, mise en scène Anne Kessler avec Éric Ruf, Coraly Zahonero, Françoise Gillard, Céline Samie, Clotilde de Bayser, Laurent Natrella et la voix d’Andrzej Seweryn, capté au Studio-Théâtre en mars 2006

Lundi 20h30 Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais – mise en scène Christophe Rauck capté Salle Richelieu en février 2008,

Mercredi 20 Mai 20h30 20h30 Phèdre de Jean Racine – mise en scène Anne Delbée capté Salle Richelieu en juillet 1996,

Samedi à 20h30 Poussière de Lars Norén, traduction Aino Höglund et Amélie Wendling – mise en scène Lars Norén capté Salle Richelieu en mars 2018 (notre critique)

Sur France 5: Dimanche à 20h50 Roméo et Juliette de William Shakespeare, version scénique d’après la traduction de FrançoisVictor Hugo mise en scène Éric Ruf capté Salle Richelieu en octobre 2016. (notre critique)

Rappelons que le Théâtre de L’Odéon (sur son site) nous offre quatre bijoux qu’il faudra voir sans choisir. D’abord Une Maison de Poupée, réputée la plus appréciée pièce d’Ibsen dans l’une de ses plus belles mises en scène commise par le talentueux Stéphane Braunschweig avec l’inoubliable Chloé Réjon dans le rôle de Nora. Le Canard Sauvage d’Ibsen présenté en 2015 à La Colline avec encore la si talentueuse et athlétique Chloé Rejon. (lien captation – lien notre critique). Aussi la sublime pièce Brand. Pour cette pièce méconnue en France Braunschweig a dû commander une traduction pour sa création en 2005 au Théâtre National de Strasbourg. La pièce fut un immense succès auprès du public autant que de la presse. Ajoutons l’électrique Rosmersholm (Sigmund Freud la considérait comme la plus belle pièce de Ibsen) défendue par les compagnons habituels du metteur en scène: Claude Duparfait (qui compose un Rosmer perdu et tendu), Maud Le Grevellec (magnifique Rebekka West) et Annie Mercier (la gouvernante qui sait envelopper l’intrigue et sa tension) .

Cette semaine s’ajoute à cette magnifique programmation trois pièces de Pirandello dont l’immanquable Six personnages en quête d’auteur; l’incomparable Bérénice , de Jean Racine, mis en scène par Célie Pauthe (lien vers notre critique); Hedda Gabler d’Henrik Ibsen, mise en scène de Thomas Ostermeier, créé à la Schaubühne de Berlin en octobre 2005. Disponible en allemand sous-titré en français, à partir du jeudi 7 mai à 18h30 et jusqu’à minuit (lien vers notre critique).

Enfin Stéphane Braunschweig, le directeur de l’Odeon s’est attaché depuis longtemps à faire connaître l’écriture minimaliste et mystérieuse d’Arne Lygre ; la plateforme propose de découvrir deux pièces du dramaturge norvégien, mises en scène par Stéphane Braunchweig : Je disparais et Rien de moi.

Ajoutons le proposition innovante de la compagnie Futuracte basée à Montreuil (93) qui a su enfourcher le tigre en inventant le concept « Le Misanthrope (confiné) », une adaptation de l’œuvre de Molière, jouée en direct tous les dimanches par un troupe d’acteurs sur youtube (lien chaîne Youtube).

Rappelons que le site TheatreContemporain.net propose sa propre plateforme de captations gratuites.

Rappelons enfin que le site de l’Ina Madelen propose un abonnement de trois mois gratuits. pour plus de 400 pièces de théâtre.

Crédit Photos La Colline