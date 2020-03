Le fabuleux « Antigone » de Lucie Berelowitsch s’installe au TNBA.

Cinq ans après Lucrèce Borgia, Lucie Berelowitsch et sa troupe des Trois Sentiers s’emparent dans un renouveau édifiant du thème de la femme fragile et insoumise dans un monde viril et violent. La reprise au Théâtre National Bordeaux Aquitaine sera une fois encore une incontournable re-découverte.

Tout commence par un double meurtre, les deux fils de Jocaste s’entretuent dans la piscine désaffectée du palais de Créon, roi de Thèbes et frère de Jocaste. Le sang gicle et sur cette tache de sang vont se succéder Creon, Hémon son fils, Antigone ou Tirésias, l’oracle de Thèbes.

Le spectacle commence, fait de danses et de chants, d’eau et de feu.

L’intrigue va se déplier au milieu des cris et des vociférations de males vigoureux et fiers. Créon a décrété pour édifier et instruire le peuple qu’Étéocle est un homme digne et que Polynice est un indigne. Il donne l’ordre de ne pas enterrer Polynice, de ne pas lui rendre les honneurs dus à un mort. Il va diviser en deux la fratrie, progéniture de sa sœur. En bravant l’interdiction de donner une sépulture à son frère Polynice, Antigone perdra sa vie sans se soumettre

Chaque intermède chanté respecte la règle du théâtre grec. L’intrigue est racontée par le cœur ; il est raconté dans l’après-coup, dans un rock rude mais poétique. Le cœur chantant est exclusivement féminin. Les femmes sont déjà soumises. Libérées de ce combat à se défendre contre l’aliénation des hommes, elles ont cette aptitude à voir l’avenir et le passé, à observer et à raconter. Les hommes dans une peur terrorisante de la castration et de la mort ne connaissent que le présent, ne veulent connaitre que la loi qui s’impose à eux et malgré eux et à laquelle ils s’accrochent tant elle les rassure dans leur désespoir. Tout est spectaculaire mais sombre.

Les personnages crient, s’invectivent s’agressent. Il n’y pas de place pour l’émotion ou le ressentiment. L’angoisse n’est grosse que de l’agressivité. On gueule. Pas de place pour la commisération ou l’empathie. La loi du roi est la loi. Cette loi s’impose et écrase chaque habitant de Thèbes, barbare ou Grec, homme ou femme, de la famille des Labdacides ou non. La loi de Créon s’abat sur sa famille et sur Creon lui-même. Toutefois, dans une scène magnifique, Créon renvoie son propre fils à sa propre loi. Son fils l’implore de céder et de sauver son amour : de ne pas tuer Antigone. Et Créon vacille, légèrement. Il vacille et nous montre dans une fulgurance combien il est fragile et désemparé devant cette loi qui s’impose à lui alors qu’elle est sienne.

Dans une autre scène magique et analogique de ce qui se trame entre les personnages, Créon affronte Antigone sur un bastingage au dessus de la piscine. Il hurle que jamais une femme ne le commandera. Jamais sa part féminine ne le commandera.

Antigone est l’héroïne de cette tragédie. Elle est jeune et pourtant si vieille d’un passé lourd. Un sphinx sur scène rappelle Œdipe et son destin. Œdipe était prêt à tout pour réussir sa vie, mais découvre à ses dépens la loi de l’interdit de l’inceste. Antigone, enfant de la transgression de cette loi de la différenciation des générations va se battre pour que soit au moins préservée la loi de la différenciation entre le royaume des morts et celui des vivants. Entre dette et pardon aux morts, elle ne lâchera rien de ce symbolique. Elle n’accepte que, pour s’autoriser à vivre, de payer sa dette à la mort. Créon ne peut épuiser sa dette au Thanatos. Creon, fut nommée roi par un effet d’aubaine d’abord après la mort de Laios tué par Œdipe ensuite après la fuite d’Oedipe à la découverte de son abomination de l’inceste. Creon ne lâchera rien de la différenciation sexuelle, il ne lui reste que çà, assurer la différence entre le masculin et le féminin. Lutter contre son féminin. De la pire des façons puisque sa géographie mentale pose une partition entre des hommes trop virils et des femmes anéanties. Le masculin et le féminin ne se comprennent que radicalement. Par cette radicalité virile, il a le projet de tout contrôler, dont lui. Dans la pièce le talent de la mise en scène et de la direction d’acteurs jouent cette radicalité, tandis que tous les comédiens ont le même âge posant un peu plus la plaie de l’inceste.

On l’aura compris, ce qui manque à toute cette engeance est un père, un père qui tient et qui par là accompagne le féminin et sait contenir la fougue virile. Cette Antigone nous parle de l’absence du père suite à sa déchéance absolue. Sans ce père, sans Oedipe, sans Laïos ni Ménécée il ne reste à Créon que le devoir de fabriquer une loi artificielle en cela qu’il l’incarne mal.

Seule une femme aura pu faire cette lecture d’Antigone. Pour Berelowitsch, le père manque non moins parce qu’ il ne soutient ni ne contient les femmes que parce qu’il est absent à gendarmer la fureur des hommes et leurs vices. Sans père les hommes luttent contre la mort, tout contre. Seul Hémon se désiste et par mélancolie se suicidera. Les femmes plient et ne sont que des objets de la soumission. Elles sont victimes consubstantielles de l’ordre masculin. Sauf Antigone qui ne choiera pas. (ici, Antigone ne se pend pas, mais meurt en chutant dans la tombe où on l’emmure).

Le spectacle pousse une autre proposition. Cette Antigone est une Antigone hors champ. Par un jeu bruyant et envahissant des personnages masculins, et par une mise en scène où le champ et le hors champ comme le quatrième mur s’évanouissent, Antigone semble, et nous avec elle, invitée à une fête païenne. C’est fabuleux. La scénographie mêle le théâtre de rue et le théâtre forain. Nous sommes ravis et enthousiastes plongés au cœur même de la pièce. Les chansons finissent de donner à cette pièce le gout d’un spectacle global, comme en son temps le 1789 d’Ariane Mnouchkine. Cette Antigone est une œuvre. Aussi il y aura beaucoup de choses à dire et à penser longtemps encore de cette pièce qui ne finit pas de nous plaire.

Antigone

d’après Sophocle

adaptation et mise en scène Lucie Berelowitsch

musique et collaboration artistiqueSylvain Jacques

composition musicale les Dakh Daughters, Vlad Troitskyi

TnBA – Grande salle Vitez

mar 10 et ven 13 à 20h30 /

mer 11, jeu 12 à 19h30 /

sam 14 à 19h

Durée 1h30

Spectacle en russe et en ukrainien surtitré en français

Crédit Photos A. Keil