La Société générale vient en aide à la musique classique

La société générale, grand mécène de la musique classique lance un plan de soutient important pour aider les musiciens et les ensembles musicaux durant cette crise.

La société à prévu de venir en aide à un secteur qu’elle soutient depuis de nombreuses années. La secrétaire générale de mécénat musical déclare « Nous sommes un grand partenaire de la musique classique. Il nous a paru naturel de soutenir ses acteurs qui sont dramatiquement touchés par cette crise. Les aider à reprendre leur activité s’inscrit dans notre engagement de toujours pour une culture vivante et ouverte à tous ».

En plus de ses actions de mécénats déjà programmées, la société générale ajoute une enveloppe d’une somme de 2 millions d’euros. Cette somme non négligeable au profit de la musique classique doit répondre à 3 plans d’action. Tout d’abord le groupe renouvelle les contrats de mécénat de 25 partenaires . Ces 25 contrats qui approchaient de leurs termes ont été reconduits pour que les ensembles et projets musicaux puissent pallier aux difficultés de trésorerie. Deuxièmement, la société financière c’est rapprochée de la FEVIS, la fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés. Ensemble, ils vont lancer un appel à projet qui devra déboucher sur l’attribution d’une centaine de subventions. C’est un moyen de soutenir les membres de la FEVIS pour reprendre leurs activités. Et troisièmement, la banque vient en aide aux étudiants des conservatoires de Paris et de Lyon. En effet une partie de l’enveloppe devra permettre la créations de 200 bourses pour les élèves de ces conservatoires.

visuel:©Mathias Guillaume