Le Musée de l’illusion a rouvert

Dès le 11 mai, le Musée de l’illusion, niché non loin des Halles et fraichement installé à Paris à la fin de 2019 rouvrait ses portes et ses deux étages de jeux optique dans des conditions sanitaires assurant la sécurité maximum et n’enlevant rien à l’expérience et au fun.

Déclinées dans des coloris verts, bleus et noir et dans un esprit qui rappelle le mythique film de Hitchcock Spellbound et ses décors de Dali, le Musée de l’illusion propose sur deux étages une série d’expériences visuelles inédites. Jouant des perspectives et des illusions d’optique, les diverses étapes du musées permettent aux jeunes et aux moins jeunes de se confronter aux lois de la physique et de l’optique. Or, dès l’annonce du 28 avril ouvrant la voie aux « petits musées » pour déconfiner ce musée a annoncé qu’il rouvrirait ses portes le 11 mai. Et c’est un pari gagné !

Respect des précautions sanitaires

En effet alors et avec le fait que le public est invité à toucher pas mal d’objet, le Musée a mis en place un dispositif sanitaire efficace : on commence par réserver à l’avance ses tickets sur internet, pour éviter de dépasser la jauge de fréquentation, du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée et pratiquement devant chaque attraction, l’exposition est nettoyée en permanence, un marquage au sol indique la distance à respecter, le staff est là et vous dirige, sécurisé par des masques, gants et visières et même une vitre de protection en plexiglas en caisse.

Cerise sur le gâteau ? Le musée annonce qu’il va reverser une partie des bénéfices à des associations soutenant le personnel soignant.

Ainsi, déjà depuis près d’une semaine : le public entre, tout sourire derrière le masque et se prend en photo dans des situations d’illusion d’optique forte et sécurisées. Une jolie idée de sortie qui prouve qu’aller au musée tout en respectant les gestes barrières c’est possible !

Musée de l’illusion, 98, rue Saint-Denis – 75001 Paris, Tél: 07 66 72 76 40, [email protected] Tljs 10h-20h, 12-18 euros. Informations et réservations.

visuel : affiche.