L’agenda du week-end du 15 mai

Ce mardi 12 mai 2020, aurait dû démarrer le 73ème Festival de Cannes. Pour info, les films de la sélection officielle seront finalement dévoilés courant juin. Pour ce week-end de l’info et des découvertes pour passer une bonne fin de semaine sans accros!

Nice le déconfinement du tourisme?

Comme nous l’entendons sur différents médias le gouvernement prépare la reprise du tourisme pour cet été. C’est ainsi que le Premier ministre, Edouard Philippe, réunira ce jeudi un comité interministériel du tourisme – le cinquième du genre – dont l’objectif permettra d’annoncer les mesures visant à relancer l’activité. Le maire de Cannes David Lisnard de Nice participera à ce comité, la ville étant comme Paris et Deauville, considérée comme une destination phare.

Faire son film ?

«Faire un film, ça peut paraître un peu compliqué. On se dit qu’il faut du matériel, un sujet, comment le traiter, dans quels sens les images… Nous, on va juste te donner le thème. Le thème, c’est faire un film sur une personne qui t’inspire et tu vas faire ce film comme pour la remercier. Du coup, ça va pas être compliqué. Du matériel, tu en as, tu as un téléphone et on te demande juste de faire un film d’une minute trente. Il faut juste trouver l’angle, la bonne manière de remercier cette personne… Moteur !» Grand Corps Malade.

Ces conseils et cette demande, c’est Grand Corps Malade qui les effectue en tant que président du jury du concours 2020. Si vous avez entre 14 et 22 ans, il vous reste jusqu’à ce dimanche 17 mai pour envoyer votre vidéo. Vous trouverez tous le détail sur ce site.

De chez soi : arte et france TV à l’heure de cannes

Malgré l’annulation de l’édition 2020 du Festival de Cannes, France.tv a décidé de le faire entrer dans votre salon. France TV met en ligne gratuitement des films sélectionnés à Cannes marquant ainsi son soutien pour le festival. Au buffet Henri de Yolande Moreau, La promesse des frères Dardenne, ou encore Toto le héros de Jaco van Dormael. C’est un événement historique, avant plusieurs organisations de la filière du cinéma n’avaient jamais donné les droits à France.tv pour diffuser gratuitement leurs films.

Toute La Culture vous offre de suivre les formats courts de Cannes. Ces films seront regroupés par section.

Petit détour gustatif dans Paris

Chaque année il y a battle de chef sur la plage nespresso avec le fooding, et là, c’est click and collect à Paris chez les chefs!

C’est une grande nouvelle pour les amateurs de bonnes pâtisseries, et tout particulièrement de celles de Cédric Grolet : le chef pâtissier rouvre sa boutique à Opéra, et une multitude de douceurs vous attendent sur place ! Il ouvre sa boutique en ligne!

Tout comme le restaurant étoilé « la tour d’argent » qui offre ses livraisons. Cette adresse emblématique de la capitale situé en bord de seine offre une vue digne d’une carte postale depuis son restaurant situé en hauteur. En attendant de pouvoir en profiter de nouveau, on peut désormais goûter à sa cuisine mondialement reconnue et récompensée d’une étoile. Retrouver son site!

Sinon, la célèbre chef, tout juste auréolée de 2 étoiles pour son restaurant La Scène (Paris, 8e), vient de se lancer dans le défi de la livraison de repas à domicile. La carte se télécharge directement sur son site. Par exemple, terrine de canard au poivre de Timut, pickles de légumes, blanquette de veau printanière infusée au café.

Pour la soirée ?

S’acheter un bon repas pour profiter de l’eurovision, ça c’est tentant. La soirée a été nommée « Eurovision : Europe Shine a Light » quand même. Tout doit bien se dérouler, et tout a été prévue en remplacement au concours initial. Diffusé sur France 2, le show durera deux heures et sera retransmis en direct dans 46 pays. En France, c’est Stéphane Bern qui a été désigné pour présenter cette émission spéciale. Il indique : « Je serai dans un studio de France Télévisions où j’aurai droit à deux ou trois invités, à 2 mètres de distance ».

Pour clôturer la soirée, les artistes interpréteront ensemble chacun depuis leur domicile « Love Shine a Light », une chanson d’espoir qui avait permis au Royaume-Uni de remporter le concours de l’Eurovision en 1997.

Visuel :

©Michael4Wien