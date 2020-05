Un préquel à Hunger Games en cours ?

La sortie d’un nouveau roman de Suzanne Collins laisse imaginer qu’un spin-off à la saga Hunger Games pourrait voir le jour bientôt. On vous dit ce qu’on sait.

Le nouveau roman de Suzanne Collins, l’écrivaine de la saga à succès sortira le 19 mai 2020 dans sa version anglaise (et le 20 mai en France). Annoncé depuis juin 2019, on sait que cet nouvel épisode prend place 64 ans avant les premiers opus. L’aventure explore les racines de Panem, à l’heure des premiers Hunger Games . On y découvrirai un Cornélius Snow jeune, bien avant son règne tyrannique. Le roman intituler The Ballad of Songbirds and Snake est prévu à 2,5 millions d’exemplaires. A savoir que les trois premiers livres se sont vendus à plus de trois milliards d’exemplaires.

Les studios Lionsgate qui ont produit les premiers films ont d’ores et déjà affirmé être intéressé par une adaptation sur grand écran. Les quatre premiers films (Hunger Games ; L’embrasement; La Révolte partie 1; La Révolte partie 2) ont généré plus de trois milliards de dollars au box-office. Il va sans dire que le contraire aurait été surprenant.

On sait que le projet sera réalisé par Francis Lawrence, qui a dirigé les trois derniers films de la série originale. Mais il y a que très peu d’information pour le moment sur l’adaptation. Pas d’information sur le casting, pas de date non plus…

visuel: ©Kendra Miller