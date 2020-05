Une lettre en soutien au directeur de l’opéra de Dijon

Un collectif d’artistes apporte son soutien au directeur général de l’Opéra de Dijon brusquement limogé.

Février dernier, l’annonce tombe. Laurent Joyeux à la tête depuis 2007 de la maison dijonnaise ne verra pas son contrat être reconduit. Face à cette nouvelle, un collectif d’artistes apporte son soutien au directeur déchu, dans une lettre adressée au président de la république, au ministre de la culture et au Maire de Dijon, et dénonce l’inconscience de faire cela dans la situation actuelle.

« M. le Président, M. le Ministre, M. le Maire, au plus fort de la tourmente, quand la vie et la survie dépendent de décisions qui ne laissent aucun droit à l’erreur, on ne change pas un capitaine reconnu par tous, qui a la confiance de ses pairs européens et des artistes et qui a largement fait ses preuves.«

Dans cette lettre ouverte, le collectif demande le maintien de Laurent Joyeux qui à grandement participé au rayonnement de l’institution : »Un public fidèle, curieux et nombreux s’y développe de manière remarquable depuis dix ans. »

Plus de 200 musiciens et chefs d’orchestres de France et d’Europe on déjà signé la lettre.

visuel: ©Pablo Alejandro Araujo Granda- flickr creative commons