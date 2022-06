Le Rock en Seine, c’est dans 2 mois !

Après deux années sans avoir pu installer sa grande scène sur les pelouses du domaine de Saint-Cloud, le Rock en Seine, incontournable de la fin de l’été parisien revient plus fort que jamais en 2022 pour une 18ème édition XXL avec non pas 3 mais 5 jours de musique les 25, 26, 27, 28 et 30 août 2022 !

Les franciliens n’ont pas pu râter les affiches dans le métro qui annoncent dans un look rétro très seventies le casting de cette édition à venir. S’il reste des places pour les 26,27 et 28, la billeterie, victime de son succès, à déjà vendu tous les pass 2,3 et 4 jours ainsi que les places du jeudi 26 août. Et pour causse. Une fois de plus, la programmation est ambitieuse et tente séduire toutes les générations.

Du rock pur d’abord. C’est dans le nom du festival. Les amateurs de la vieille école se régaleront dès le jeudi 26 au son des Artic Monkeys pour leur seule date française de leur tournée mondiale. Les amplis des guitares des Idles cracheront comme ceux de Nick Cave and the Bad Seeds vendredi 26 pour 2h de concert. Les rêveurs apprécieront le retour du rock psyché de London Grammar et Tame Impala.

Côté électro, du légendaires avec les pionniers allemands du genre Kraftwerk, ceux qui ont notamment inspirés Daft Punk.

Le samedi 27 verra son lot d’artistes français avec la voix rock d’Izia, les synthés de La Femme et l’électro de The Blaze.

Le dimanche 28 verra entre autre le grand retour de Stromae sur la grande scène. pour sa première date française, après neuf ans d’absence et une nouvel album, Multitude, sorti le 3 mars 2022. C’est aussi ce dimanche que l’on pourra écouter le rock australien des Parcels.

Et cherry on the cake, pour le bouquet final qui se tiendra exceptionnelement le mardi 30 août, le festival mise sur les riffs endiablés des Rage Against the Machine pour enflammer une dernière fois le public de cette édition 2022.

Retrouvez la billeterie du festival qinsi que la programmation complète et que toutes les informations pratiques sur https://www.rockenseine.com/

Bon festival !