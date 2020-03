Les ressources classiques et lyriques à voir sur vos écrans en temps du Coronavirus

L’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes, adoptée le 13 mars par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, a provoqué l’annulation massive de concerts et spectacles. Toutefois, c’est une occasion de voir et de revoir des petits trésors grâce à la télévision et Internet. Voici nos sélections pour occuper vos journées et soirées et se consoler du confinement.

Chères lectrices, chers lecteurs, l’agenda classique et lyrique est suspendu jusqu’à nouvel ordre, mais régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à y revenir pour de nouvelles informations sur des vidéos et des streamings.



Par Victoria Okada, Denis Peyrat, Paul Fourier, Yaël Hirsch.



Commençons par le début. Il est très important de désinfecter l’instrument pour jouer et apprécier une musique de manière optimale !

France 3

Samedi 21 à 0h30 (comme on le sait, sur les chaînes publiques, le classique est réservé aux couche-tard), rediffusion du concert des étoiles Mozart du 14 décembre 2018, avec Sabine Devieilhe, Julie Fuchs, Olga Peretyatko, Marianne Crebassa, Michael Spyres, Florian Sempey, etc., (Orchestre de Chambre de Paris, direction : Yvan Cassar).

Chaîne Mezzo

Mardi 17 mars à 17h (sur Mezzo Live HD) puis vendredi 20 mars à 09h30, dimanche 22 mars à 21h, lundi 23 mars à 06h, Orphée et Eurydice de Gluck à la Scala de Milan avec Juan Diego Florez et Christiane Karg (direction : Michele Mariotti)



Vendredi 20 mars à 19h, Fidelio de Beethoven à huis clos sera diffusé en direct depuis le Theater an der Wien par Wiener Symphoniker sous la direction de Manfred Honeck, avec la soprano Nicole Chevalier en Léonore et le ténor Eric Cutler en Florestan. Également disponible sur Medici.tv (voir plus bas).

Samedi 21 mars à 17h (sur Mezzo Live HD) puis dimanche 22 à 9h30, vendredi 27 mars à 2h et mercredi 1er avril à 6h, Le Barbier de Séville de Rossini au Grand théâtre de Genève (Enregistrement du 20 septembre 2017).

Lundi 23 mars à 16h (puis mardi 31 mars à 8h30), Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns au Theatre Mariinsky de St Petersburg (mai 2016) avec Ekaterina Semenchuk et Gregory Kunde (mise en scène : Yannis Kokkos, Direction : Valery Gergiev).



Jusqu’au 31 mars, sur Mezzo Live HD, on peut admirer différents concerts baroques du Festival Misteria Paschalia 2019 de Cracovie, en Pologne.

Arte concerts

Pour cette année Beethoven, Arte Concerts a eu très bonne idée de diffuser le catalogue complet des œuvres du compositeur, avec des enregistrements d’archives, des livestreams et des productions actuelles. Les œuvres les plus importantes du Maître de Bonne seront diffusées à l’antenne à l’occasion des retransmissions en direct (suspendues en ce moment ou à huis clos) en provenance de toute l’Europe. Détails sur arte.tv/beethoven.

Outre Les Indes galantes de l’ONP (voir ci-dessous), vous pouvez aussi notamment voir ou revoir une offre passionnante :

Turandot capté le 15 octobre 2019 au Liceu de Barcelone avec Irène Theorin, Jorge de León, Ermonela Jaho, Chris Merritt et Alexander Vinogradov (direction : Josep Pons ) Les Contes d’Hoffmann capté le 20 décembre 2019 au Théâtre de la monnaie (lire notre critique) avec Patricia Petibon, Eric Cutler, Gabor Bretz et Michele Losier (direction : Alain Altinoglu , mise en scène : Krzysztof Warlikowski ) Falstaff capté en janvier 2020 à l’Opéra de Hambourg (lire notre critique) avec Ambrogio Maestri, Jürgen Sacher, Maija Kovalevska, Markus Brück, Oleksiy Palchykov … (direction : Axel Kober , mise en scène : Calixto Bieito ) L’enlèvement au sérail au Grand Théâtre de Genève (2020) (lire notre critique) avec Rebecca Nelsen, Olga Pudova, Nahuel Di Pierro, Denzil Delaere, Julien Behr, Claire de Sévigné,… (direction musicale : Fabio Biondi , mise en scène : Luk Perceval )… Il devait jouer à l’Opéra Comique du 25 au 31 mars… Le Macbeth Underworld de Pascal Dusapin, mis en scène par Thomas Jolly est disponible sur le site de la Monnaie de Bruxelles jusqu’à la fin du mois d’avril.



Macbeth Underground de Dusapin à La Monnaie de Bruxelles

Le nouvel opéra de Pascal Dusapin, Macbeth Underground (mise en scène de Thomas Jolly), devait être représenté à l’Opéra Comique du 25 au 31 mars. Lors de sa création au Théâtre de La Monnaie de Bruxelles, l’œuvre a été filmé. Disponible jusqu’au 5 avril seulement sur le site du théâtre.

Opéra de Paris

Alors que l’opéra Manon devait être diffusé dans les cinémas, il le sera finalement en ligne le 17 mars (et jusqu’au 22) au soir sur le site de l’Opéra de Paris. Suivront : Don Giovanni (2019) (du 23 au 29 mars), Le Barbier de Séville (2014) (du 06 au 12 avril), Les contes d’Hoffmann (2016) (du 20 au 26 avril) et Carmen (2017) (du 27 au 03 mai).

En attendant, vous pouvez également revoir Les Indes galantes (capté le 10 octobre 2019) sur le site de Arte concerts.

Philharmonie de Paris

La Philharmonie de Paris offre en replay une ribambelle de concerts qui ont eu lieu dans les salles de l’institution. L’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre de Paris, Les Arts Florissants, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre National d’Ile de France, mais aussi des orchestres invités français et étrangers, musique de chambre, récitals, master-classes, entretiens et rencontres… Il y en a pour tous les goûts !

Culturebox.fr (France.tv)

L’Orchestre Les Siècles a joué à huis clos les Symphonies n° 5 et 7 de Beethoven à l’Opéra Royal de Versailles, le samedi 14 mars à 19h ; le concert est disponible en replay.

De même, n’hésitez pas à aller regarder, si ce n’est déjà fait, le Don Carlos de l’Opéra de Liège filmé le 1er février 2020 (avec Gregory Kunde, Lionel Lhote, Yolanda Auyanet, Ildebrando D’Arcangelo, Kate Aldrich, etc., direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera) et d’en profiter pour relire notre critique.

Des spectacles de plusieurs salles d’Opéra et de festivals sont visibles sur le site : Opéra Royal de Liège-Wallonie, Festival d’Ambronay 2019, Tosca au Festival d’Aix en Provence 2019 …

Le spectacle Opera Locos, qui a fait un tabac au Théâtre Libre-Le Comedia à Paris à la fin de l’année dernière et au début de cette année, est disponible ! En ce temps sombre, cela vous dit de rigoler et rire à gorge déployée sur le dur métier de chanteurs d’opéra ? Avec notamment Florian Laconi.

Qui a volé le Boléro de Ravel ?

Une mini série sur l’œuvre la plus jouée au monde est à regarder sur France.tv Culturebox.

Medici.tv

Vendredi 20 mars à 19h (CET), Fidelio de Beethoven à huis clos sera diffusé en direct depuis Theater an der Wien par Wiener Symphoniker sous la direction de Manfred Honeck, avec la soprano Nicole Chevalier en Léonore et le ténor Eric Cutler en Florestan.

Samedi 21 mars à 20h, Samstag aus Licht de Stockhausen, qui a fait un grand écho en juin dernier à la Philharmonie de Paris, sera diffusé intégralement. Avec l’Ensemble Le Balcon dirigé par son chef Maxime Pascal.

France Musique

Certains concerts à l’Auditorium de Radio France et autres salles de Maison de la Radio sont filmés et diffusés en streaming, parmi lesquels : l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Vikingur Olafsson sous la direction de John Adams (Glass, Adams, Stravinsky) ; Concerts du Festival Présences avec des œuvres de Gorge Benjamin (parfois en présence du compositeur) ; Barbara Hannigan chante et dirige le Philhar… Vous pouvez les regarder sur le site de France Musique.

Berliner Philharmoniker

La prestigieuse phalange berlinoise a décidé d’offrir un mois de gratuité sur la totalité de son site Digital Concert Hall. Cette souscription spéciale sera close le 31 mars. Quelques concerts en direct (sans auditeurs), malgré la fermeture de la Philharmonie de Berlin jusqu’au 19 avril, et toutes les archives, sont accessibles gratuitement. Profitez-en !

Orchestre national d’Auvergne

L’orchestre basé à Clermont-Ferrand a créé son propre label et choisi de produire ses disques enregistrés en live, uniquement numériquement chez 21 Music. Découvrez, écoutez et réécoutez cet excellent orchestre dans des programmes variés (Souvenir de Florence de Tchaïkovsky, Symphonie n° 7 de Beethoven, Quatutor Voce Intimae de Sibelius, transcription des Variations Goldberg de Bach par Sitkovetsky…) dans des interprétations toujours rafraichissantes !

Bach Collegium Japan

Vous êtes fans du chef japonais Masaaki Suzuki et de son Bach Collegium Japan (qui ont accompli l’enregistrement de toutes les cantates du cantor chez Bis Records !) et attendiez avec impatience la tournée européenne dont une étape à Paris le lundi 23 mars au Théâtre des Champs-Elysées, pour admirer La Passion selon Saint-Jean avec le merveilleux contreténor (alto) français Damien Guillon ? Pas de Panique, le concert du 15 mars à la Philharmonie de Cologne a eu lieu à huis clos et a été retransmis en direct. On peut désormais le revoir sur ce lien. Autres solistes : Aki Matsui (soprano), James Gilchrist (ténor, L’Evangéliste), Zachary Wilder (ténor) et Christian Immler (basse). Vous pouvez d’ailleurs faire du don pour les aider à compenser la perte due à l’annulation de leur tournée européenne.

Staatsoper de Berlin

Le Carmen du jeudi 12 mars avec Anita Rachvelishvili, Michael Fabiano et Lucio Gallo (direction : Daniel Barenboim) est en ligne ici.

Wiener Staatsoper

Tous les soirs, l’Opéra de Vienne propose un opéra en livestream.

Bayerisches Staatsoper

L’Opéra de Munich propose lui aussi du streaming de ses représentations passées sur son site. À court terme, on se réjouit de regarder Il Trovatore dirigé par Paolo Carignani dans la mise en scène d’Olivier Py avec Anja Harteros, Jonas Kaufmann, Alexei Markov, Elena Manistina et Kwangchul Youn.

Rossini Opera Festival

Le site du Festival propose un cycle d’œuvres mises en scène au ROF au cours de la dernière décennie : le dimanche 15 mars à 20h30 avec L’échelle de soie (2009); puis Zelmira (2009) le mercredi 18 mars, Sigismondo (2010) le samedi 21 mars, Adélaïde de Bourgogne (2011) le mardi 24 mars, Moïse en Égypte (2011) le vendredi 27 mars, Ciro à Babylone (2012) le lundi 30 mars et Matilde de Shabran (2012) le jeudi 2 avril. Le cycle terminera, à une date et une heure à définir, avec Guillaume Tell (2013).

Metropolitan Opera de New York

Le directeur Peter Gelb a annoncé que le site internet metopera.org diffusera dès lundi 16 chaque jour une des productions captées depuis 14 ans pour la diffusion au cinéma en live HD.

Chaque spectacle sera diffusé à partir de 19h30 heure locale pendant 20h (soit à Paris de 1h30 du matin le jour suivant jusqu’à 21h30)

Mardi 17 – Carmen

Direction Yannick Nézet-Séguin, avec Elina Garanca et Roberto Alagna.

Mercredi 18 – La Bohème

Direction Nicola Luisotti, avec Angela Gheorghiu et Ramón Vargas.

Jeudi 19 – Il Trovatore

Direction Marco Armiliato, avec Anna Netrebko, Dolora Zajick, Yonghoon Lee, et le regretté Dmitri Hvorostovsky.

Vendredi 20 – La Traviata

Direction Yannick Nézet-Séguin, avec Diana Damrau, Juan Diego Flórez, et Quinn Kelsey.

Samedi 21 – La Fille du Régiment

Direction Marco Armiliato, Avec Natalie Dessay et Juan Diego Flórez.

Dimanche 22 – Lucia di Lammermoor

Direction Marco Armiliato, avec Anna Netrebko, Piotr Beczala, et Mariusz Kwiecien.

Lundi 23 – Eugene Onegin

Direction Valery Gergiev, avec Renée Fleming, Ramón Vargas, et Dmitri Hvorostovsky.

visuel : Plafond de l’Opéra Garnier (c) YH