Toute La Culture et Sendethic lancent une enquête : Covid19 vs Culture, comment faire revenir les publics ?

Alors que le secteur culturel est profondément touché par l’épidémie, Toute La Culture et Sendethic, la plateforme de lien culturel, ont pensé ensemble une enquête à destination des professionnels.

Lundi, le déconfinement permettra à quelques champs du domaine culturel de s’ouvrir. Quelques musées, les galeries et les librairies. Mais les festivals, les opéras, les clubs et les théâtres restent dans le flou. Le plan culture dévoilé hier par le président de la République s’il protégé les artistes et le secteur de la musique ne donne pas encore de date de reprise.

Sendethic est l’évolution de Message Business, une solution e-mailing, SMS et marketing automation. Cette plateforme qui s’engage et réalise la symbiose entre éthique et performance vient de changer son nom. « Sendethic » est née et elle permet à de nombreuses institutions culturelles d’être en contact avec leurs public, C’est donc naturellement que des questions ont été réfléchies avec Toute La Culture pour tenter de comprendre vos inquiétudes.

Si vous êtes un professionnel de la culture, répondez à l’enquête ! Elle est anonyme, et si vous le souhaitez en nous laissant votre mail, nous vous enverrons en exclusivité les résultats et leur analyse et une belle surprise vous attend à la fin.

Le lien vers l’enquête est ici !

Visuel : ©ABN