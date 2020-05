Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (51)

Les mesures de déconfinement annoncées ne favorisent pas pour l’instant la reprise des concerts. Mais on s’y prépare, des initiatives germent !

Nous soutenons les artistes en diffusant leurs initiatives, mais vous pouvez également soutenir vous-mêmes en refusant le remboursement de vos billets de concerts annulés, en faisant des dons spontanés à des institutions de votre choix, ou encore en signant des pétitions accompagnées ou non des dons :

Liste des pétitions sur Change.org

Liste des pétitions sur MesOpinions.com

Liste des pétitions sur Change.org Liste des pétitions sur MesOpinions.com A l’initiative du pianiste David Fray et des Quatuors Modigliani, Ebène et Diotima , les musiciens indépendants ont publié une Tribune sur le

et des, les musiciens indépendants ont publié une Tribune sur le site de France Musique . Les musiciens qui ne sont pas encore sur la liste et désireux d’y figurer peuvent contacter les organisateurs.

Si vous connaissez des initiatives en faveur des musiciens, faites-nous savoir !

Nous avons annoncé depuis quelques jours la création d’un site de concerts virtuels Classique sur Canapé par Ludovic Levionnois. Le premier concert a eu lieu ce soir à 18h. Au programme : le Quatuor « Lever du Soleil » de Haydn et le Quatuor n° 2 de Borodin par Nathan Mierdl, Valentin Broucke, Vladimir Percevic et Gauthier Broutin. En vous abonnant (formules de 4, 8, ou 12 concerts à 15, 30 et 40 €), vous recevez un lien vers la chaîne YouTube (non répertorié) et pouvez assister en direct à un VRAI concert, présenté par YouTuber Valentine Jongen. Soutenez le projet en prenant un abonnement ou en offrant une cagnotte (détail sur le site).

Le Quatuor Flûte d’Euterpe (Sophie Duppi, Anne-Sophie Buratti, Aurélie Goulesque-Lallemand, Angélique Lézin) a créé cette vidéo rétro sur l’air de Dancing Doll.

Thomas Chedal et Fanny Stefanelli-Gallois, accordéoniste et violoniste du SpiriTango Quartet, jouent en version confiné un peu de Richard Galliano !

Il y a un mois, à l’occasion de Pâques, le trompettiste Matthias Höfs proposait une Sonate en ré majeur op. 5 de Telemann avec flûte.

Le contrebassiste Gudrun Ella vous présente depuis Salzbourg un Prélude de Chosta… covi !

Voir cette publication sur Instagram #bassforfun #excellist #trytoplaydoublebass #gutstrings #doublebass #shostakovich #prelude Une publication partagée par GudrunElla verBASSt (@gudrunella_verbasst) le 27 Avril 2020 à 8 :57 PDT

La claveciniste Chloé de Guillebon propose un « confibach » : Choral Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 pour orgue.

La violoncelliste Mariana Brandao interprète avec ses amis Toromata, une musique traditionnelle péruvienne.

Jean-Baptiste Bridon vous propose une vidéo « House Kitchen » avec ses complices, en alliant musique et cuisine, deux activités majeures du confinement !

Photo © Classique sur Canapé