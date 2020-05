Une année blanche pour les intermittents, la seule bonne nouvelle du « plan culture »?

Aujourd’hui le très attendu plan culture du Président de la République a été dévoilé. C’est suite au discours inconséquent du Premier Ministre la semaine dernière qu’une levée de boucliers jamais vue est arrivée du côté des artistes. Ce plan vise à calmer la colère de plus d’un million de salariés du secteur.

Donc, pendant un peu plus d’une heure ce midi, Emmanuel Macron et Franck Riester ont discuté majoritairement avec des intermittents. L’idée « de la République, c’est de penser la culture et la place de ses artistes ». L’attente de la communauté était forte sur deux points : le temps et l’argent.

Le temps et l’argent

La vraie avancée de ce plan, le temps, qui était la grande demande des artistes a été entendue. Dans sa prise de parole le Président a déclaré que les droits « soient prolongés d’une année au-delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée” (…) « On s’engage sur les artistes auteurs, donc ils bénéficieront de l’exonération des cotisations pour quatre mois ». Cela sauve réellement les artistes du naufrage mais n’enclenche pas pour autant le retour à la création. Un nouveau point sera fait fin mai.

Ce plan montre bien la difficulté à regarder la culture comme un bloc. Alors le 11 mai, il y aura du mouvement : « Ce 11 mai, les musées, sans qu’il y ait trop de brassage, les galeries d’art, les librairies, doivent pouvoir rouvrir », tout comme les théâtres, non pas pour y accueillir des spectacles, mais pour répéter. Cela concerne les troupes rassemblées dans une ville et exclut de fait toute création internationale.

Sur le temps, la réponse a donc été la bonne. Sur le second point, l’argent, là aussi des solutions ont été avancées. Les artistes-auteurs auront droit à une exonération de leurs cotisations pendant quatre mois. Franck Riester a évoqué un remboursement des loyers et « un fonds de soutien ». Les entreprises qui ne pourront pas recevoir de public recevront un apport en fonds propre. Les tournages durs à aménager après le déconfinement seront à reporter pour juin-juillet.

Pour les entreprises du secteur cinématographique, un fonds d’indemnisation sera ouvert avec une collaboration Sofica, les banques et le CNC… et un programme de commande publique (enchère…) pour les autres arts. Le ministre a annoncé la création d’un « fonds festival » (musique, danse, théâtre, cirque, cinéma), « en lien avec les collectivités territoriales ». Le Centre national de la musique bénéficiera « d’une enveloppe de 50 millions d’euros » pour « accompagner les acteurs de la musique ».

Là où lors de cette visioconférence, le sang des artistes n’a fait qu’un tour, c’est à l’idée que les écoles qui vont rouvrir pourraient avoir « besoin d’intermittents ». Cela a été ressenti comme un certain mépris puisque l’éducation artistique est déjà très ancrée dans les établissements, notamment depuis 2015, date du référentiel sur le Parcours d’éducation artistique et culturelle, complété cette année par la Charte pour l’éducation artistique et culturelle.

Si nous devions distiller ces propositions, nous devrions faire un point entre les promesses et le projet.

Les promesses : Vingt jours de tests pour concevoir le futur reste difficile à imaginer. Car ce que nous attendions c’est un plan clair et précis pour le futur. Les fidèles « on verra » du gouvernement ne sont plus concevables. Et de l’argent pour tous, d’accord ? Mais d’où viendra l’argent ? Qui payera la dette ? Le contribuable, la nation… ou directement les entreprises et les personnes de la culture ? Par manque d’informations soyons indulgents, mais nous connaissons notre gouvernement. Rien n’est sûr. Le «projet» : là il y a du nouveau, en bien. Amazon, Netflix, toutes entreprises capables de nuire à l’indépendance de notre culture seront taxées. Après, ça reste au niveau européen. Car si l’Europe ne suit pas la France sur ces taxes, rien ne se fera. Pour l’instant rassurons-nous, l’état nous propose du travail et de l’argent.

Louis Chiffoleau et Amelie Blaustein Niddam

Visuel : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)