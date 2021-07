[Cannes 2021] Jour 7 : La jeunesse à la Quinzaine, Wes Anderson tel qu’en lui-même

Nouvelle journée de compétition cannoise, avec un grand soulagement exprimé par Thierry Frémaux juste avant la projection de La Croisade de Louis Garrel : après les annonces gouvernementales, nous savons que la 74e édition du Festival de Cannes se poursuivra jusqu’au bout.

Par Yaël Hirsch et Geoffrey Nabavian

À 8 h 30, à la Quinzaine des réalisateurs, le film brésilien Medusa d’Anita Rocha da Silveira propose une image brillantissime et une mise en scène remarquable pour nous faire entrer dans le quotidiens de jeunes femmes obsédées de beauté et de chrétienté. Celles qui chantent les louanges du Christ en faisant des tutos maquillage pour une peau et une âme parfaites, se retrouve en squad la nuit sous des masques blancs pour tabasser les pécheresses.

À 14 heures, retour à la Quinzaine pour le documentaire d’Alice Rohrwacher, Pietro Marcello et Francesco Munzi, Futura. Après avoir proposé un documentaire avec JR sur la fin des agriculteurs (Omelia Contadina, 2020), la réalisatrice italienne a trouvé deux nouveaux complices pour faire le tour de l’Italie sur un sujet passionnant : comment la jeunesse voit-elle son futur ? Et au milieu du projet, le coronavirus a frappé. L’image est superbe, la manière de faire poser les groupes pour les portraits parfaitement picturale et les masques en processions rappellent les grands maîtres au temps de la peste noire. La caméra saisit des visages et magnifie le futur du pays. Ce qui est moins réussi est ce qui se dit. Les questions sont trop vagues. On a l’impression que les jeunes passent un examen et la plupart enfoncent studieusement des portes ouvertes. Surtout, coincés en sandwichs entre des salves de propos qui se veulent poétiques et engagés mais qui sont péremptoires, dits en voix off par Alice Rohrwacher, ces jeunes ressemblent de plus en plus à des papillons qu’on aurait collés sous verre avec des étiquettes pour rejoindre une collection. Dommage que le fond ne suive pas la forme…

À 15 h 30, nous rencontrions Kornél Mundruczó et Kata Wéber pour leur film, Évolution, présenté à Un certain regard et qui s’inspire de l’histoire familiale de Kata Wéber. L’interview arrive bientôt, juste ici.

À 17 h 15, place à l’imaginaire de Wes Anderson avec The French Dispatch en section Un certain regard. De retour en compétition après Moonrise Kingdom en 2012, le réalisateur américain revient avec une cuvée dense et qui ravira les fans. Le film met en mouvement les pages du dernier numéro d’un magazine. Une fable qui raconte à toute vitesse trois sujets, avec un casting à vous étourdir et un twist nostalgique irrésistible depuis la ville mythique de « Ennui-sur Blasé »… Un grand coup de cœur.

À 19 h 30, en l’absence du réalisateur Yohan Manca et de l’actrice principale Judith Chemla pour de tristes raisons – une violente dispute qui est allée jusqu’à la plainte et l’annulation cannoise –, c’est toujours en section Un certain regard que nous avons vu le joli film Mes frères et moi. Yohan Manca a joué dans la pièce qui inspire ce film, Pourquoi mes frères et moi on est parti, mise en scène par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. Focalisé sur le personnage de Nour, 10 ans, qui vit avec ses trois frères et sa mère inconsciente et mourante, et qui se découvre chanteur d’opéra, le film est réellement bien mené et touchant.

À 22 h 15, très glamours, Louis Garrel et Laetitia Casta sont venus présenter en séance spéciale dédiée à l’écologie leur film bref (1h07) La Croisade, où ils se mettent en scène en parents bourgeois dépassés par leur fils qui a vendu montres, trottinettes et bijoux pour participer à un grand mouvement de jeunes gens de son âge pour la défense de la planète. Ce n’est pas parce que c’est le « jeune » qui fait la leçon que ce n’est pas lénifiant de clichés…

Enfin, la soirée s’est terminée dans la douce chaleur nocturne de juillet sur la plage de la Quinzaine par la fête du film Medusa. Une vraie fête avec du gin tonic, une scène pour danser et/ou le sable encore tiède sous les pieds pour s’éloigner de la musique et discuter.

visuels : YH et GN