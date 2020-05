L’agenda des expositions et des galeries de la semaine du 14 mai

« En mai fait ce qu’il te plait » dis le dicton, et si on faisait une expo, une vrai ? Qui dit déconfinement dit réouverture (dans le respect des nouvelles normes sanitaires) et sinon, il a toujours les expos virtuelles. Voici l’agenda des expos de la semaine.

Les expositions physiques

PARIS

BÊTES DE SCÈNE

L’exposition lancée le jour de sa fermeture (confinement oblige) réouvre ce vendredi 15 mai jusqu’au 12 juillet 2020. C’est l’espace Monte-Cristo, à Paris (XXe) qui accueille cette expo, regroupant les nouvelles acquisitions de la collection fondation Villa Datris. À travers la sélection de 57 sculptures de 29 artistes français et internationaux, Bête de scène est une invitation dans un univers à la biodiversité étrange et étonnante. Les fonds marins rencontrent les animaux mythologiques pour une réflexion sur la place de l’homme, notre relation avec ces être ainsi que leur place dans la société. L’Espace Monte-Cristo fournira des masques, du gel pour se laver les mains et les visites s’effectueront en effectifs réduits. Le numéro de l’accueille est disponible pour des informations supplémentaires : 01 48 17 60 60.

LEAVES OF GRASSE

La galerie Baudoin Lebon ouvre ce mercredi 14 mai. En poussant ces portes vous découvrirez le travail de l’artiste belge Mathilde Nardone. Ses tableaux floraux partagent l’espace avec d’autres œuvres directement en liens avec son travail. Ainsi les bouquets de Robert Mapplethorpe, les tirages albuminés de Charles Aubry ou les esquisses art nouveau d’Emile Gallé s’accordent pour un éloge de la flore. L’exposition Leaves of Grass invite le spectateur à un voyage bucolique à travers les âges et les herbiers. (Galerie Baudoin Lebon- 8 rue Charles François Dupuis 75003 paris)

LE VOILE EFFACE

La galerie Thomas Bernard réouvre aussi ses portes cette semaine. Depuis lundi 11 mai, la galerie vous attend pour découvrir les peintures d’Olivier Masmonteil. Entre voyages, photos vieillies et souvenirs, ses toiles dévoilent des paysages lointains aux couleurs des crépuscules exotiques. Jouant avec l’espace, la galerie propose différents agencements et parcours d’expositions. Retrouvez notre rencontre avec Olivier Masmonteil ici. (Galerie Thomas Bernard – 13 Rue des Arquebusiers, 75003 Paris)

MONTAUBAN

Le musée Ingres Bourdelle de Montauban annonce sa réouverture dès samedi prochain, le 16 mai 2020. À l’heure où la grande majorité des institutions culturelles restent fermées, cette première réouverture résonne comme un véritable événement. L’ouverture est pour le moment limitée aux weekends et jours fériés. La réservation de ticket horodatés se fait en ligne afin de limiter l’affluence. Plus d’information ici.

Numérique

Le jeudi 14 mai, le Mémorial de la Shoah organise sur ses réseaux sociaux la commémoration de la rafle du 14 mai dite « la rafle du billet vert », première grande rafle parisienne en 1941.

Rendez-vous sur leur page Facebook à 12h pour un live avec Serge Klarsfeld pour rappeler ce qu’a été la rafle du billet vert. C’est ensuite sur la page Instagram que la commémoration aura lieu. A 16h Franck Dubosc, l’animatrice Rachel Bourlier et le journaliste David Abiker liront des lettres de Pithiviers le jeudi 14 mai à 16h en live. Cette commémoration se poursuivra sur le site internet avec la diffusion du film Je reviendrai de Jean Barat.

