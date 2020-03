Les plus belles expositions virtuelles

Plus possible d’aller au musée ? Le monde s’ouvre à vous avec des expositions interactives très bien pensées. Et, si vous rêviez de vous promener en solitaire dans les salles du Château de Versailles ou du Musée du Louvre, c’est le moment ! Alors voyagez à travers le monde en visitant virtuellement les plus grands musées et découvrez les oeuvres présentées à leurs expositions:

Château de Versailles : Le Château de Versailles vide ! Inespéré et pourtant désormais possible, vous pouvez tranquillement déambuler au travers de la galerie des glaces, des jardins de Versailles et observer avec précision à l’aide de votre curseur et votre zoom Le Sacre de Napoléon ou Marie-Antoinette et les milliers d’oeuvres d’art que le Château possède.

Musée du Louvre : Le Musée du Louvre propose à son public virtuel de découvrir à la loupe ses grandes œuvres afin de les « observer, comprendre et comparer ». Alors pourquoi ne pas en explorer une par jour ? Par ailleurs, si vous ne savez plus comment occuper vos enfants, leur site internet propose des activité pour eux, ici.

Le Victoria & Albert Museum : 800 œuvres de Frida Kahlo sont réunies sur Google Arts & Culture, sous le titre « Face of Fridaé ». Le mastodonte s’est allié avec l’exposition proposée par Le Victoria & Albert Museum en 2018 pour proposer une somme interactive importante.

Musée d’art moderne André Malraux du Havre: Le Musée d’art moderne André Malraux du Havre vous propose de vous balader à travers ses collections et de vous tester de manière ludique sur ce que vous avez vu, à travers trois quiz. Alors testez vos connaissances avec les quiz du MuMa !

MEP : La Maison Européenne de la Photographie continue de nous faire voyager avec Guo Yingguang, Bliss of conformity – Atsunobu Kohira, Harmonie de quatre constellations, Mihao Grecu et Dionisio Gonzalez. A ne pas manquer !

BNF : La BNF met à disposition toutes ses galeries et nous permet de sillonner entre les livres, l’architecture, la photographie etc. Profitez de ce temps libre pour découvrir la diversité des galleries de la plus grande blibliothèque de France !

Orangerie : Chaque mardi, le Musée de l’Orangerie présente « Une œuvre, un regard» où se mélangent les subjectivités d’artistes venus s’épancher sur l’oeuvre de leur choix des collections de l’Orangerie et du Musée d’Orsay. Intéressant !

Musée Reina Sofia à Madrid : Il est désormais possible de se balader dans le Palais de Cristal ou celui de Velazquez du grand Musée madrilène ! A retrouver aussi, des archives et illustrations de la Guerre d’Espagne et autres documents de l’Espagne du Xxe.

The National Gallery à Londres : Le Musée du Havre, La Tamise à Westminsteronet, la Gare Saint-Lazare, Monnet est mis à l’honneur dans les expositions en ligne du National Gallery de Londres et chaque oeuvre est accompagnée d’une histoire liée à sa réalisation. Voyage dans le temps aussi, le Musée nous transporte jusque la Renaissance et nous fait explorer les chefs d’oeuvres qui ont marqué les siècles.

The Alte Nationalgalerie à Berlin : Un peu d’art moderne, quelques peintures à l’huile, des productions de la période Romantique entre autres: plus de 600 travaux sont disponibles sur le site du Musée.

Musée Van Gogh à Amsterdam : Plus de 200 peintures, 500 dessins, 740 lettres de Van Gogh sont mises en ligne pour le plus grand plaisir de tous !

The National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) à Séoul : L’art coréen sous toutes ses formes est présenté au Musée d’art moderne et contemporain de Séoul.

De quoi ne pas vous ennuyer pendant ce confinement, alors bonnes visites à tous !

Visuel : Google Arts & Culture