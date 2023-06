Marco Del Re à la galerie Maeght : une révérence à l’art

Jusqu’au 27 juin 2023, la galerie parisienne rend hommage au peintre et graveur italien disparu en 2019, célèbre pour ses grandes toiles colorées, inspirées notamment de l’Antiquité, de la Renaissance et de Chirico pour la représentation des corps, de Matisse pour la couleur et de Braque pour la composition.

Plus de trente ans d’expositions chez Maeght… Marco Del Re a été l’un des plus fidèles pensionnaires de la célèbre galerie parisienne et les murs du lieu se sont habitués à se vêtir de ces fresques hautes en couleurs et énigmatiques dans lesquelles les nus sont à la fois sensuels et pudiques. La disparition de l’artiste en 2019 à l’âge de 69 ans (deux jours après le vernissage de son exposition Académies à la Galerie Maeght) a rendu ces murs orphelins de l’un des meilleurs disserteurs d’hommages à l’histoire de l’art car Marco Del Re est bien plus qu’un peintre et un graveur. Metteur en scène de l’intimité, ses oeuvres comportent des références à la littérature, à la poésie et au théâtre. Elles auraient été des décors parfaits pour des ballets contemporains.

C’est tout cela que l’on retrouve dans l’exposition que propose la galerie Maeght jusqu’au 27 juin, une rétrospective des années 90, décennie durant laquelle Del Re s’adonne exclusivement à la peinture et délaisse progressivement le noir pour des couleurs vives et pastellisées. Vous pourrez admirer des grands formats aux titres mystérieux et dont les héros sont des odalisques indolentes, des personnages semblables à des statues mythologiques et que les siècles auraient couronné des légendes les plus extraordinaires mais aussi des corps légers flottant dans les airs, des visages esquissés en quelques traits rapides, des colombes et des poissons.



Les natures mortes représentées sur ces tableaux sont comme des offrandes dédiées à ces êtres vivants et la lumière en est la maîtresse de cérémonie. Généreuse dans les scènes nimbées de plénitude, plus discrète dans les intérieurs pareils à des huis clos, la lumière n’entre jamais par effraction y compris dans les oeuvres dominées par le noir. Au contraire, elle scelle cette synthèse de l’art classique et moderne, cette ambition mise en pratique par Marco Del Re durant sa carrière depuis ses débuts dans les années 70, et que la galerie Maeght a toujours suivi et défendu avec une passion intacte.

Christophe Dard

INFORMATIONS PRATIQUES:

Marco Del Re

Galerie Maeght

42 rue du Bac 75007 Paris

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h

www.maeght.com