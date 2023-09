D’un été l’autre de Gérard Traquandi à la galerie Catherine Issert: variations sur la plénitude

Jusqu’au 23 septembre 2023, la galerie située à Saint-Paul de Vence propose une exposition dans laquelle le plasticien décline la quiétude et la malice de la saison estivale dans des aquarelles, des huiles sur toile et des dessins. Petits et grands formats, monochromes et peintures figuratives… Toutes ces oeuvres solaires nous transportent dans une ataraxie légère et un brin mélancolique.

La côte d’Azur baignée par le soleil, une galerie spacieuse et ouverte sur la lumière et un artiste attaché à ses racines méridionales, né à Marseille et qui vit une grande partie du temps à Aix-en-Provence… on ne peut rêver meilleure combinaison pour l’exposition de Gérard Traquandi, D’un été l’autre, un hommage à l’apaisante sérénité de cette saison. Sur les murs de la galerie Catherine Issert, la plus incontournable de Saint-Paul de Vence sur la scène contemporaine et qui depuis ses premières expositions en 1975 développe une programmation internationale, deux types d’oeuvres cohabitent en parfaite harmonie. D’un côté, celles réalisées en atelier, abstraites et que l’artiste qualifie plus précisément de « non figuratives » et de l’autre des créations plus intimistes, nommées « domestiques » par Gérard Traquandi car réalisées chez lui. Des sculptures, céramiques et terres cuites, sont également présentées.

Chaque aquarelle, peinture à huile et dessin nous immerge immédiatement dans les émotions déployées par l’été. Les couleurs chaudes et rassurantes des monochromes évoquent cette lumière si particulière qui se faufile dès l’aube et rayonne jusqu’aux derniers chuchotements du crépuscule en un pastel hésitant, avant de se blottir dans une nuit douce et étoilée.

Gérard Traquandi, qui rêvait de devenir guide de haute montagne, est un randonneur qui cultive les humeurs du soleil à différents moments de la journée comme jadis Monet et Cézanne mais sans l’obsession d’un motif en particulier. Seuls comptent l’impression de la nature, le saisissement du paysage et la lumière. Triomphant à son zénith, le soleil est insolent de beauté sur les plages mais se retrouve moins fier lorsqu’il se heurte à des volets clos et des rues désertes qui échappent à sa torpeur. Voilé, il livre ses failles et ses doutes.

Les peintures représentant la végétation rappellent cette satiété estivale lorsque l’on se promène en forêt et dans un jardin avec les accords d’un orchestre d’oiseaux en guise d’accompagnement sonore. L’odorat se saoule du parfum des fleurs et les lèvres, sans demander la permission des arbres qui les portent, embrassent la chair juteuse des fruits gorgés de soleil. Cela rappelle le début du poème Sensation d’Arthur Rimbaud:

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Les productions de Gérard Tranquandi, dont le travail est représenté par la galerie Catherine Issert depuis 2010, ont la douceur de ce soleil qui vous caresse le visage aux heures les moins chaudes. Mais elles nous plongent aussi dans un certain spleen car à l’instar de la fin prochaine de cette excellente exposition, l’été va s’éclipser sur la pointe des pieds et nous laisser un grand vide. Heureusement, les oeuvres restent et sont des pendentifs que l’on gardera précieusement pour les déposer aux confins de l’automne et l’hiver en souvenir des plaisirs offerts par une saison qui ne se fera pas prier pour revenir en majesté, surtout dans le sud de la France, avec en son for intérieur l’éloge de la paresse, de l’amour et de l’amitié.

Christophe Dard

INFORMATIONS PRATIQUES:

Gérard Traquandi, « D’un été l’autre »

Jusqu’au 23 septembre 2023

Galerie Catherine Issert

2 route des Serres Saint-Paul de Vence

Ouverte du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

www.galerie-issert.com