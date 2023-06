Au Musée d’Art de Nantes, l’exposition “Hypersensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste” met le sculptural à l’honneur !

Ce week-end, la rédaction était à Nantes pour deux expositions à ne pas louper : Expression(s) coloniale(s) #3 au Musée d’Histoire de la ville, et Hypersensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste au Musée d’Arts de Nantes. L’événement révèle un corpus bien pensé qui répond parfaitement à son sujet. À voir jusqu’au 3 septembre !

Hypersensible et la mise à l’honneur du sculptural.

À l’instar de la rétrospective de César au Centre Pompidou en 2018, le Musée d’Art de Nantes mise sur une scénographie ouverte. Et ça marche ! En sculpture, il est difficile de déprécier ce décloisonnement, car les formes y résonnent différemment et font parler les œuvres entre elles. Les volumes englobent l’espace et gagnent en présence. Mais Hypersensible n’est pas la première exposition 2023 à s’être consacrée à ce mouvement. Au Musée Maillol, l’événement Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps (8 septembre 2022 – 5 mars 2023) proposait un parcours intimiste, dans des espaces restreints et sombres où seules les sculptures étaient éclairées. Les visiteurs devaient circuler à proximité des œuvres. Au début, ce rapprochement était troublant car la scénographie jouait sur l’ambiguïté des œuvres avec le réel. L’exposition ouvrait avec une œuvre de Daniel Firman qui brouillait ce rapport. Elle représentait une femme regardant par un trou qui semblait avoir été percé dans le mur. Nombreux se sont prudemment posés la question : est-ce un visiteur ou une sculpture ? À Nantes, on a eu le plaisir de retrouver des variantes de ce trompe-l’œil.

Ici, la sculpture hyperréalisme est davantage pensée sous l’angle du volume, et de son médium. Dans cette scénographie dégagée, les visiteurs peuvent tourner autour des œuvres, s’en rapprocher, s’en éloigner, se rassembler, comparer les volumes, avoir la place de reproduire les poses en photo… Les explications, concises, sont largement suffisantes car elles sont bien expliquées. Elles mettent l’accent sur l’histoire de la sculpture anthropomorphe en Occident. On y découvre notamment une utilisation géniale du contrapposto dans Lady in Black de Marc Sija, qui met en scène une dame âgée, lambda, dans une pose d’idéal esthétique de la Renaissance.

Hyperréalisme et cinéma : parler de autres à travers soi



L’exposition évoque aussi l’apparition du mouvement dans son contexte artistique et l’évolution des techniques en soulevant l’influence des effets spéciaux au cinéma. Au-delà des maquillages et du silicone, l’hyperréalisme pourrait avoir d’autres choses à interroger avec le 7ème art : le langage corporel d’une part et les codes de reconnaissance sociale d’autre part. Dans ce mouvement, on se rend compte à quel point le vêtement est un marqueur d’identification, et qu’il peut à lui seul raconter quelque chose de son personnage. Au cinéma au contraire, la parole peut amener des éléments en décalage avec son dress code, ou à l’inverse, l’affirmer. La sculpture hyperréaliste, elle, est totalement muette. Elle n’a que la pose dans laquelle elle a été sculptée. Elle n’a pour se raconter que l’environnement matériel dans lequel elle a été imaginée. Et pour raconter ces personnages, Hypersensible appuie son propos sur la précision des détails qui dessinent leurs émotions : les crispations des muscles, l’assise détendue, les yeux fermés, la tête posée entre les genoux, la trace des chaussettes sur les chevilles, les boutons sur la peau…

La sculpture hyperréaliste : quand l’intime devient global.

En amenant le visiteur à se pencher sur les émotions, Hypersensible rappelle que l’hyperréalisme est un art de l’intime. La question du groupe semble moins bien y fonctionner. Au centre du parcours, une œuvre monumentale de Daniel Firman, Excentric, met en scène un groupe de neufs danseurs en pleine chorégraphie. Bien que l’artiste soit seul et unique modèle de ses figures, c’est le collectif qui prime car les visages ne nous sont pas perceptibles. L’œuvre interroge sur la manière dont l’hyperréalisme nous parle. Peut-être serait-il plus parlant avec des personnages individualisés qu’avec des modèles en groupe. En effet, l’hyperréalisme est un mouvement assez efficace sur les publics, parce qu’il est reconnaissable. Dans Flea Market Lady, la figure de Duane Hanson installée sur sa chaise pliable lors d’une brocante nous parle, car on a tous croisé ces habitantes lors des vides greniers d’été, profiter de ces stands pour vendre vieilles babioles et créations personnelles de plus ou moins grande qualité. Cette identification aurait peut-être été moindre si davantage de personnages avaient densifié le cadre narratif. Dans Seated Woman de Sam Jinks, on comprend un moment d’inconfort, amplifié par la mise à nu du modèle, car on s’est déjà tous recroquevillés comme ce personnage. Plus loin, la force du portrait de Camille, de Evan Penny résonne dans le face-à-face mis en place avec le spectateur. Le format monumental, mais bien frontal de la figure, interpelle l’échelle de celui qui le regarde. C’est souvent en partant de l’individuel que la sculpture hyperréaliste parle au collectif. Plus son propos est resserré, plus il est parlant. On s’y identifie car l’individuel resserre la dimension sur le personnel. Seul, il raconte une unique identité, qui nous parle ou qui nous heurte. Dans les installations plus denses en personnages, la narration raconte un récit installé par le contact entre les différentes figures. Le tout à chacun s’éloigne pour nous plonger dans une dimension différente, dans une autre histoire.

En somme, l’exposition Hypersensible du Musée d’Arts de Nantes est autant intéressante pour son approche contextuelle du mouvement que pour sa manière d’amener le visiteur à considérer ses réalisations techniques. Elle propose une réflexion sur l’individuel, le personnel, le pluriel, les codes. Les corps sont rapetissés, détournés, retournés, anamorphosés… L’hyperréalisme est ludique, interrogeant, émouvant, et chaque événement surprend toujours autant quant à la qualité des détails et de la précision des œuvres.

Du 7 avril au 3 septembre 2023 – Musée d’Art de Nantes.

© Image de couverture

Duane Hanson, Flea Market Lady, 1990,résine peinte à l’huile, fibre de verre, technique mixte, accessoires. Musée d’arts de Nantes , achat avec l’aide du FRAM, 2011 – Inv. 11.7.1.S © Musée d’arts de Nantes, photo : Cécile Clos © ADAGP, Paris, 2023

© Galerie

– Daniel Firman, série Attitude, Laurie #3(détail), 2013, résine polyester, vêtements, perruque, accessoires, 160 x 45 x 55 cm. Courtesy Ceysson & Bénétière et Daniel Firman, photo : Aurélien Mole © ADAGP, Paris, 2023

– Daniel Firman, Excentrique, 2003-2004, plâtre, filasse, acier, peinture, cuir, textile, 368 x 154 x 390 cm. Collection du Centre national des arts plastiques (Cnap). Achat, 2005 – Inv. FNAC 05-1158, photo : Marc Domage, Collection FNAC © ADAGP, Paris, 2023

– Sam Jinks, Seated Woman, 2022, silicone, pigments, cheveux naturels, 31 x 47 x 73 cm. Courtesy de l’artiste et Sullivan+Strumpf, photo : Mark Pokorny.

– Evan Penny, Camille (détail), 2009,silicone, pigments, cheveux, aluminium, 86 x 84 x 25 cm. Vue de l’exposition.