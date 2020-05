« Green boys » : une amitié exceptionnelle par Ariane Doublet

Sorti ce 6 mai directement en VOD chez JHR films, Green Boys d’Ariane Doublet est un documentaire coup de poing qui filme la rencontre entre deux jeunes hommes sur fond de campagne normande.Touchant et beau.

Résumé

A l’âge de 17 ans, Alhassane a quitté la Guinée pour gagner la France par un dangereux périple. Il se retrouve dans un village en Normandie où il devient proche de Louka, 13 ans. Jour après jour, ils marchent, construisent une cabane comme en Guinée et s’isolent pour parler : de leur passé et de leur futur. Leur amitié est comme un secret où Alhassane peut raconter son voyage et sa solitude et Louka se confronter à l’horizon de l’âge d’homme…

Critique

Comme inscrits dans le paysage qu’ils habitent merveilleusement, bercés par les bruits de la nature et une musique merveilleuse, Alhassane et Louka nous emmènent avec douceur et fermeté dans leurs vies par le dialogue et leur amitié. Le temps semble suspendu, les relations aller à l’essentiel et les rites de passage réinventés rejoignent l’immémorial dans une rencontre universelle. Sélectionné à la Cinémathèque du documentaire en 2019, Green boys est un film qui sent à la fois l’été mais aussi la promesse, et où l’indicible se déclare, en contact avec la nature.

Green Boys, de Ariane Doublet, 2019, 71 min, JHR films, sortie le 6 mai 2020.

visuel : affiche officielle