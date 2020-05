Sortie DVD et VOD : « Dark Waters », Todd Haynes précis aux cœur du scandale DuPont

Sorti au mois de février dans nos salles, le film de Todd Haynes sur le scandale du géant industriel de la chimie DuPont sort cette semaine en DVD, blu-ray et VOD. L’occasion de rattraper ce petit bijou léché et très précis où Todd Haynes se focalise sur l’avocat des victimes, incarné par Mark Ruffalo, pour un cadrage serré des dessous du scandale.

Résumé

Alors que l’affaire avait démarré depuis près de 15 ans, un grand article du New York Times de 2016 faisait le portrait de l’avocat Robert Bilott, parti en guerre contre l’entreprise DuPont, géant de l’industrie chimique américaine. Avec une image sombre qui fait immédiatement référence aux Hommes du Président d’Alan Pakula, Todd Haynes montre méthodiquement comment cet avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques entre en croisade, au prix d’y épuiser toute sa vie. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont. Mais il n’est pas facile de se lever contre le premier employeur de l’Ohio.

Commence une longue auscultation des dossiers où il se rend compte que l’agence de sécurité américaine n’a pas repéré le poison que les industries déverse, mais que DuPont sait déjà depuis plus de vingt ans que le PFOA, autrement connu sous le nom de « Téflon », est un composant hautement toxique. Le corps ne sait pas l’éliminer et sa présence dans l’eau ou l’environnement produit malformations et cancers. Si l’impact est vrai pour tous ceux qui dans le monde utilisent des poêles avec du téflon, dans la région où les industries sont implantées, c’est toute la population qui risque de tomber malade …

Critique

On retrouve dans ce film tout l’art du costume du réalisateur de Carol, sans néanmoins que le réalisateur n’éprouve jamais le besoin de déployer son art du mélodrame. C’est avec une méthode et une retenue d’autant plus efficaces que Todd Haynes fait un portrait d’homme. Un homme qui au nom de certains principes clés fait basculer toute sa vie dans la lutte contre un géant pour faire valoir la justice et la vérité. De son côté, Mark Ruffalo méconnaissable interprète également avec pudeur et obstination ce héros tout entier fait du courage du plumitif, tandis que de Tim Robbins et Anne Hattaway restent parfaitement en retrait, chacun avec son moment d’expression congrue. Une fresque puissante et jamais grandiloquente, qui démontre assez sûrement combien les avocats jouent un rôle dans le système de contre-pouvoirs de la démocratie en Amérique.

Dark Waters, de Todd Haynes, avec Mark Ruffalo, Anne Hattaway, Tim Robbins, USA, Le Pacte, sortie DVD, blu-ray et VOD le 19 mai 2020.

visuel : couverture du DVD