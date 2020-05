« Agir pour le vivant », l’événement reporté mais toujours agissant

Agir pour le vivant, une initiative d’Actes Sud, reporte à cet été (si les conditions le permettent) son événement qui était prévu le week-end dernier. Mais le festival lance sa plateforme et produit du contenu pour nous tenir à la page!

Une plateforme nouvelle et rafraîchissante sur tous les réseaux !

« Agir pour le vivant » c’est aussi des articles et des news avec Libération! Mais aussi une rencontre tous les ans !

L’espace d’une semaine

Normalement le festival devait accueillir dès le 20 avril des intervenants jusqu’au 20 juin.

Au programme des débats, des rencontres avec une centaine d’intervenants de tous horizons !

Vandana Shiva; Rob Hopkins; Cyril Dion; Pierre Rabhi; Edgar Morin; Baptiste Morizot; Isabelle Delannoy; Bernard Stiegler; Wilfried N’Sondé; Nancy Huston; Valérie Chansigaud; Camille Labro; Vinciane Despret; Lisa Garnier; Stéphane Durand, Patrick Bouchain, Julien Vidal; Marc-Andrè Selosse; Nicolas Mathieu; Magali Payen; Alexandre Jost; Mathilde Imer; Emmanuel Druon; Nathalie Devulder; Olivier Darnè…

Des ateliers de réflexion

Faire droit au vivant, Nourrir les hommes, Les médecines du Vivant, Être heureux du vivant, Réensauvager l’Humanité, Renaissance écologique, Droit du Vivant, Ça va changer avec vous, L’entreprise au service du Vivant…

Des événements dans plusieurs lieux à Arles

La Chapelle du Méjan, la Croisière, le Théâtre Antique, l’Université Domaine du possible, Le vivant en récit

Des expérimentations dans le territoire

Des balades avec les botanistes, des rencontres avec des naturalistes, des initiations aux sciences participatives!

Le Banquet des vivants, repas performance pour 365 convives, lancement de Trésor Public, une œuvre relationnelle et participative de reconnexion et de démultiplication du vivant en Camargue et dans le pays d’Arles, comme un mouvement et un « monument à la vie.

« Agir pour le vivant entend présenter des solutions, oser des expérimentations et contribuer à l’écriture de nouveaux récits. »

En bref, un événement à suivre et à ne pas rater!

Visuel ©agir pour le vivant/logo