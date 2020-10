Agenda des vernissages de la semaine du 15 octobre

Malgré les vents contraires, le monde de l’Art ne s’arrête pas complétement, en atteste le foisonnement des jeunes talents qu’on peut retrouver dans nos galeries, ainsi que les grands artistes aux hommages mérités !

Rétrospective Martin Barré au Centre Pompidou

Cette rétrospective vient rendre honneur à Martin Barré (1924-1993), considéré comme l’un des peintres abstraits les plus importants de la seconde moitié du 20e siècle. L’exposition, rassemblant 66 peintures allant de 1955 à 1992, cherchera à présenter la logique propre à l’œuvre et à en souligner les grandes séquences.

Où: Centre Pompidou (Place Georges-Pompidou, 75004 Paris).

Quand: Exposition – du 14 octobre 2020 au 4 janvier 2021.

Un Monde à Votre Image, 7ème édition de la Bourse Révélations Emerige

Cette exposition, conçue par Gaël Charbau, met en avant 11 artistes talentueux de la jeune scène française. Eclectique, la sélection présente autant des peintures et dessins inspirés par l’univers de Lewis Caroll (Marcella Barcelo), des photos et vidéos cultivant la « cinématière » (Ismaël Joffroy Chandoutis) ou bien encore des détournements espiègles d’objets du quotidien (Raphaël-Bachir Osman), etc… Des jeunes artistes à suivre, donc!

Où : Villa Emerige (7, rue Robert Turquan 75016 Paris).

Quand : Vernissage – jeudi 15 octobre, à partir de 16h.

Exposition – du vendredi 16 octobre au 14 novembre.

Moteur ! à la Gare du Nord

Cette exposition mettra en lumière les 36 lauréats du concours de vidéo du même nom, organisé en partenariat entre SNCF Gares & Connexions et le Festival de Cannes. Des jeunes entre 14 et 22 ans qui ont eu comme mission pour le concours, de réaliser une vidéo d’1 minute 30 sur une personne qui les inspire. Ce concours était présidé, par nul autre que Grand Corps Malade qui sera présent pour le vernissage, jeudi 15 octobre à 15h. N’hésitez pas à allez découvrir les travaux de ces jeunes artistes en herbe.

Où: Paris Gare du Nord (18 Rue de Dunkerque, 75010 Paris).

Quand: Vernissage – jeudi 15 octobre, à 15h.

Exposition – du 7 octobre au 15 novembre.

Comment prendre sa place dans le (nouveau) monde ? à la Ségolène Brossette Galerie

Cette exposition a été pensée et conçue par trois professionnelles du développement personnel, de la médiation culturelle et du design. L’occasion d’une une réelle conversation immersive entre art et développement personnel, à travers installations, vidéos, photographies, peintures et œuvres interactives, mais aussi de redécouvrir ainsi les œuvres de Bertrand Robert, dessinateur contemporain.

Où: Ségolène Brossette Galerie (15, rue Guénégaud – 75006 Paris).

Quand: Vernissage – jeudi 15 octobre, de 18h à 21h.

Exposition – du 16 octobre au 24 octobre, de 11h à 19h.

Pulsed Memory Process/ Inside The Screening room de Marc Plas

Marc Plas propose une nouvelle exposition interrogeant les liens entre cinéma et art vidéo, une question qui l’obsède depuis longtemps. Pour cela il convoque des images qu’il a enregistré mais jamais monté sous forme d’installations vidéos investissant l’ensemble de la galerie. En plus de l’exposition en elle-même, Marc Plas a invité plusieurs autres artistes pour 12 performances visuelles et sonores.

Programme complet des performances.

Où : The Film Gallery (43 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris)

Quand : Vernissage – vendredi 16 octobre de 16h30 à 21h. Avec, à 19h, une Performance visuelle-sonore de Joris Guibert.

Exposition – du 16 octobre au 26 novembre.

Tobey or not to be ? à la Galerie Jeanne Bucher Jaeger

Exposition à l’occasion des 130 ans de la naissance de Mark Tobey (1890-1976), grand peintre abstrait américain. L’occasion de (re)découvrir une quarantaine d’œuvres essentielles de l’artiste créées entre 1940 et 1970, accompagnées d’un catalogue inédit édité par Gallimard, auquel a participé, entre autres, la directrice du Musée de l’Orangerie, Cécile Debray. Il s’agit de la première exposition de cette envergure consacrée à l’artiste en France, depuis celle de 1961 au Musée des Arts décoratifs.

Où: Galerie Jeanne Bucher Jaeger (5 Rue de Saintonge, 75003 Paris)

Quand: Vernissage – vendredi 16 octobre, de 18h à 20h15.

Exposition – Du vendredi 16 octobre au 16 janvier 2021.

Les Matrices Chromatiques d’Agnès Thurnauer au Musée de l’Orangerie

L’artiste plasticienne et sculptrice franco-suisse, Agnès Thurnauer, poursuit sa déambulation artistique dans la question du langage, à travers cette nouvelle installation permanente en aluminium brossée qui vient former le mot « Chromatiques ».

Où : Musée de l’Orangerie (Jardin Tuileries, 75001 Paris).

Quand : Vernissage – mardi 20 octobre, de 18h à 21h.

Sexual Personae à l’Hôtel Drouot

Dans le cadre de l’Outsider Art Fair Paris, cette exposition est dédiée à la représentation de figures féminines dans les œuvres avec une large sélection d’artistes autodidactes, outsiders et bruts. A travers cette logique des regards croisées, présentant autant des travaux de femmes que d’hommes, ou d’artistes non-binaires, il s’agira de repérer les archétypes et motifs qui se répètent d’œuvres en œuvres et qui viennent tisser une toile complexe et pleine d’ambivalences : celle de l’image des femmes dans l’art.

Où : Hôtel Drouot (9 Rue Drouot, 75009 Paris).

Quand: du mardi 21 octobre au 30 octobre.

Visuel : © Affiche Sexual Personae. Carlo Zinelli, Quattro uomini verdi e uccelli susfondo giallo (Four green men and birds on yellow background), 1963.