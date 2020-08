Mostra de Venise 2020 : la sélection

Pour le cinéma international, l’édition 2020 de la Mostra de Venise constituera un moment décisif. Mardi 28 juillet la liste des films en lice pour le Lion d’or était rendue publique. On y lit la volonté de la part des organisateurs d’organiser « un festival différent, sans renoncer à la qualité ni au nombre de films projetés pour la compétition. C’est donc au total 62 longs et 15 courts métrages qui feront partie de la programmation du célèbre festival de cinéma se tenant du 2 au 12 septembre.

Dans une visioconférence à l’adresse d’une partie du monde du cinéma, Alberto Barbera, le directeur de la Mostra de Venise affirmait : « Je vous attends début septembre ». D’un air jovial et apaisé, il engageait alors une discussion explicative sur l’organisation et le fonctionnement d’une édition 2020 de la Mostra bien particulière. En ces temps de coronavirus, il s’agit d’observer attentivement les problématiques de la société pour mieux construire le cinéma de demain.

Si Alberto Barbera admet les restrictions dues à la crise sanitaire, il n’en reste pas moins que, pour lui « le cœur du festival est sain et sauf ». Pour relever le défi de cette édition si particulière, il a fait le choix de reporter la section des films expérimentaux et hors compétition (section Sconfini), puis celui de déplacer la section Venice Classics à Bologna ainsi que de convertir une partie du festival au numérique avec la Venise VR qui sera transformée en événement en ligne.

Ainsi, la Mostra 2020 sera plus modeste mais tout à a été fait pour qu’elle demeure, selon les mots de son directeur, « un festival extrêmement varié, composé de films du monde entier, sans aucune exclusion géographique. Il y a notamment des films de régions qui sont toujours frappés par le coronavirus et plus de 50 pays représentés par le festival. Venise sera toujours une fenêtre de la meilleure production de films dans le monde. » C’est donc avec joie et espoir que l’on retrouve un festival s’obstinant à poursuivre et à afficher sa volonté d’être dans les premières lignes d’une production cinématographique mondiale pour « le monde d’après », le day after. On notera au passage que pas un seul film estampillé « Cannes 2020 » n’est présent sur le programme.

La programmation

L’actrice Cate Blanchet sera la présidente du jury de cette 77e Mostra de Venise, c’est donc à elle que reviendra la charge de remettre le prix prestigieux du Lion d’or au meilleur film de la compétition. Les nommés sont….

In Between Dying – Hilal Baydarov

The Macaluso Sisters – Emma Dante

The World to Come – Mona Fastvold

Nuevo orden – Michel Franco

Lovers – Nicole Garcia

Laila in Haifa – Amos Gitai

Dear Comrades – Andrei Konchalovsky

Wife of a Spy – Kiyoshi Kurosawa

Sun Children – Majid Majidi

Pieces of a Woman – Kornél Mundruczó

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Padrenostro – Claudio Noce

Notturno – Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again – Malgorzata Szumowska et Michal Englert

The Disciple – Chaitanya Tamhane

And Tomorrow the Entire World – Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Nomadland – Chloé Zhao

Dans la sélection Orizzonti :

Apples – Christos Nikou

La troisième guerre – Giovanni Aloi

Milestone – Ivan Ayr

The Wasteland – Ahmad Bahrami

The Man Who Sold His Skin – Kaouther Ben Hania

I predatori – Pietro Castellitto

Mainstream – Gia Coppola

Genus Pan – Lav Diaz

Zanka Contact – Ismaël El Iraki

Guerra e pace – Martina Parenti et Massimo D’Anolfi

La nuit des rois – Philippe Lacôte

The Furnace – Robert Mackay

Careless Crime – Shahram Mokri

Gaza Mon Amour – Tarzan et Arab Nasser

Selva trágica – Yulene Olaizola

Nowhere Special – Uberto Pasolini

Listen – Ana Rocha de Sousa

The Best Is Yet to Come – Wang Jing

Yellow Cat – Adilkhan Yerzhanov