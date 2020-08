Julien Fournié met la clientèle au cœur de ses préoccupations pendant la Haute Couture Online

Le mardi 7 juillet, le couturier Julien Fournié a dévoilé au monde son « Premier Manifeste » visant à rétablir la véritable nature de la Haute Couture, label qu’il entend bien continuer à valoriser et à défendre au sein de chacune des pièces qu’il signe.

Pas de défilé rimait pour le créateur français avec exclusivité, authenticité et liberté, valeurs chères à sa maison de couture fondée en 2009 après des études à Duperré avant de rejoindre les fameux bancs de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Valeurs qui définissent d’ailleurs l’écosystème de la Haute Couture également associée à la combinaison de techniques innovantes et traditionnelles en vue de témoigner de l’excellence de l’artisanat national. Et c’est la superbe Michaela Tomanova – rappelant la beauté fatale de Marilyn Monroe et la jeunesse de Madonna – qui rend tangible cette histoire, cette expérience que tenait à nous relater Julien Fournié dans une vidéo expliquant le processus de création d’une commande.

A l’inverse de Giambattista Valli, Julien Fournié n’hésite pas à rappeler le nombre d’heures de travail nécessaires pour la confection d’un vêtement exceptionnel à la croisée d’un design unique, venant embrasser votre personnalité, et du nec plus ultra de la qualité. Ce qui pourrait résonner comme une publicité pour sa maison est en fait une volonté de faire savoir au milieu de la mode et à la clientèle ses priorités. Les femmes ont l’habitude de repérer les vêtements dans les magasins, de les essayer puis de décider éventuellement de les acquérir. La vidéo diffusée par Julien Fournié souligne à quel point l’approche Haute Couture requiert un processus totalement différent : après un croquis esquissant la silhouette correspondant à vos envies, vient ensuite l’essayage de la toile avant de définir le textile, sa couleur, les finitions, etc. L’achat onéreux d’une pièce Haute Couture trouve tout son sens dans le bonheur d’une aventure, d’une expérience pour un vêtement en-dehors des tendances, intemporelles, seyant parfaitement à la personnalité, aux rêves de chacune. Toutes les tenues présentées dans la vidéo furent en l’occurrence conçues pour Miachaela Tomanovà, muse incontestée de Julien Fournié.

La Haute Couture Online fut aussi l’occasion pour Julien Fournié de rappeler ses affinités créatives et sa recherche de l’excellence en collaborant à nouveau avec la Maison Vermeulen, réputée pour ses plumassiers hors-pairs. En résulte une robe nommée « Tempête », un fourreau rebrodé de plumes de différentes tailles dans un délicat camaïeu de gris et violets. Un binôme inséparable depuis 2017, date à laquelle Julien Vermeulen avait recouvert les murs du Palais de Tokyo, à l’origine d’un choc visuel important pour Julien Fournié alors en pleine conception de son défilé inspiré par Hitchcock : « Premier Crime ».Depuis, il n’y a pas une saison sans une pièce arborant des plumes traitées par Vermeulen, fascinant Julien Fournié pour leurs réactions spécifiques à la lumière.

Julien Fournié nous a vendu du rêve au cours de la Haute Couture Online, nous faisant fantasmer sur cette expérience unique et sur ses ateliers que tout passionné de mode aurait envie de visiter afin de s’immerger dans cet univers hors du commun.

Crédits : Julien Fournié