Alexis Mabille signe l’une des plus belles collections de la Haute Couture Online

Elégance à la française, féminité exacerbée ou bien sensualité dotée d’un fort caractère ? Tels sont les trois axes de l’attitude imaginée par Alexis Mabille pour sa collection automne-hiver 2020/2021 présentée à l’aide d’une vidéo au cours de la Haute Couture Online.

Formé au sein de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne et aux côtés d’Hedi Slimane chez Dior, c’est en 2005 qu’Alexis Mabille fonde sa griffe éponyme. Pour la saison prochaine, malgré les difficultés et contraintes amenées par le confinement, le couturier a décidé de voir la vie en rose et non en noir. Un rose fuchsia, éclatant, plein d’énergie et donc de vie. Mais un rose fuchsia qui enferme la mannequin comme dans une boîte semblant faire écho à l’univers et l’intimité que tout un chacun a pu prendre le temps de (re)découvrir.

Les cheveux sont plaqués vers l’arrière en un chignon serré, dégageant ainsi le visage pâle de Louise Lefebure, le regard simplement souligné par un épais trait noir. Une mise en beauté en parfaite harmonie avec le fond marqué et les 26 silhouettes qui nous furent présentées une à une comme au cours d’un défilé traditionnel. L’ensemble est intitulé « Attitude ». Et quelle attitude ! Chacune des tenues confère un charisme indescriptible à la mannequin, semblant ainsi refléter différentes facettes de sa personnalité. Aucun doute : si une femme entre dans une pièce ainsi vêtue, tous les regards se tourneront vers elle. Comme l’explique Alexis Mabille au cours de cette interview réalisée par Vix Foster et diffusée par la FHCM, la collection a pour but de surprendre avec des pièces très travaillées sur le devant, mais aussi au niveau du dos, à l’image du look numéro 20 ainsi décrit sur le site officiel de la marque : « Mini robe manteau avec un dos smoking en crêpe cramoisie et des panneaux en satin duchesse. Encolure carrée à nœuds, manches longues fendues avec boutons-bijoux. »

Nos autres coups de cœur ne sont autres que les looks 1, 8, 9 et 15, présentés au sein de la galerie photo ci-dessus où l’on remarque l’importance des robes fourreau et de la dentelle Lyon au sein de cette collection en accord avec la notion de développement durable. En effet, au lieu de dessiner chacune des silhouettes pour ensuite trouver les matériaux nécessaires à leur confection, Alexis Mabille a cette fois décidé de travailler à partir de ce qui lui restait en stock. Le résultat est époustouflant et est sans aucun doute l’une des belles lignes mises au point pendant le confinement.

Une collection qui aurait grandement eu sa place au cours de l’exposition « Back Side, Dos à la mode » qui s’était tenue au Musée Bourdelle du 5 juillet au 17 novembre 2019 !

Crédits : captures d’écran réalisées à partir de la vidéo de Julie Trannoy pour la collection Haute Couture automne-hiver 2020/2021 d’Alexis Mabille