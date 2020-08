L’agenda classique de la semaine du 4 août 2020

Cette semaine, le Festival de Salzbourg a bien lieu, les Nuits de la Citadelle de Sisteron s’offrent déconfinées et le Festival Lyrique de Salon de Provence invite aux découvertes.

Mardi 5 août, le Festival 1001 Notes se poursuit avec un notamment le duo Two Bird on a wire et la danseuse Marie-Agnès Gillot. Pour découvrir le programme chargé de la journée qui commence à 11h du matin, c’est ici. A 20h30, dans le cadre du festival « À la folie… pas du tout » ! au Monastère Royal de Brou, le Quatuor Varèse & Samuel Fernandez propose un programme French Connection. C’est l’occasion pour ces artistes de jouer deux fleurons du répertoire de la musique de chambre française : le quatuor à cordes de Claude Debussy et le quatuor avec piano d’Ernest Chausson. A 21h30, la soprano Patricia Petibon et la pianiste Susan Manoff proposent un pot-pourri Fauré, Poulenc, Granados, Satie, Barber, John Lennon sur le thème de « L’amour, la mort, la mer… » au Théâtre de la Citadelle de Sisteron. Egalement à 20h30, le Festival Lyrique-en-mer à Belle-île propose une soirée Reynaldo Hahn, avec la soprano Jazmin Black Grollemund. Egalement le 10 août.

Cette semaine, le Festival de Salzbourg a effectivement lieu, avec 90 concerts prévus en Août (la moitié des concerts prévus) et notamment deux opéras pour inaugurer cette édition 2020. Mardi 5 août à 20h, c’est Cosi Fan Tutte, dirigé par Joana Mallwitz, dans une mise en scène de Christof Loy avec Elsa Dreisig, Marianne Crebassa et Lea Desandre. Mercredi 6 août, toujours à 20h, c’est Elektra de Strauss, mise en scène par Krzysztof Warlikowski.

Vendredi 7 août, à 21h30, le pianiste Betrand Chamayou propose un récital Debussy, Ravel, Liszt au Festival Les nuits de la citadelle de Sisteron.

Samedi 8 août, à 19h, c’est l’ouverture du Festival de Sablé, qui a lieu en format live réduit et en partie en numérique, cette année, avec à 19h, en live « L’inconstante », un programme autour de Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) par la claveciniste Marie van Rhijn clavecin et le danseur Pierre-François Dollé.

Dimanche 9 aout, à 19h, c’est le lancement du Festival d’Art Lyrique de salon de Provence qui célébre ses 15 ans jusqu’au 12 aout. Le Château de l’Empéri fera entendre un concert de « Jeunes Talents Lyriques ». Informations.

visuel : affiche des Nuits de Sisteron