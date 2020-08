« Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles », de Joan Yago, servi merveilleusement par Le grand cerf bleu

Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles, de l’auteur catalan Joan Yago, est mis en espace dans le cadre de la Mousson d’été par le collectif Le Grand Cerf Bleu. Cette union des talents qui enjambe les Pyrénées multiplie les bons auspices.

Yago, un jeune auteur catalan

Joan Yago est né à Barcelone en 1987. Il est auteur et membre fondateur de la compagnie théâtrale La Calòrica. Il appartient à une nouvelle génération de dramaturges catalans qui ont en commun de mettre le drame au service de la résistance aux structures de perception qu’imposent les médias. Parmi ses principaux textes, on retiendra Fairfly (Prix Butaca du meilleur texte dramatique 2017), You say tomato (Prix de la critique Serra d’Or 2016) ou encore Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (Prix du public et Prix du jury de la Foire Escènia 2010).

Nos joyeuses différences

Il nous vient cette année à la Mousson d’été avec un texte satirique, délicieux en ceci que, par un effet de loupe rhétorique, nous croyons assister à une farce dystopique, bien cela et pourtant elle raconte notre époque formidable car incontrôlable. Et nous voici, cruels moqueurs, devant cinq femmes au destin aussi improbable que véridique. La pièce fait se succéder des confidences sincères et authentiques, le pro domo viendra plus tard. Cinq femmes à la personnalité hors du commun répondent aux questions d’un maitre de cérémonie. Comme dans un talk-show à succès, ces femmes auront à répondre de leurs choix de vie. Joan Yago, par sa langue incisive, donne corps aux convictions radicales sur la perfection esthétique, le mariage homosexuel, le droit au port d’armes. Le texte glissera vers notre nouvelle modernité, avec ses projets de transhumanisme ou de transidentité. Chaque femme interviewée désoriente le public, ébranle les idées reçues et suscite la réflexion. Les descriptions sont drôles, car extrémisées. Par ce trait grossi à la bonne mesure, la pièce est hilarante, mais pas seulement. Le collectif Le Grand Cerf Bleu est au faîte de son expertise et nous transmet la neutralité empathique et joyeuse de l’auteur. Il assène le manifeste de Yago : l’autre, le différent, doit être accueilli et préservé dans sa différence car chacune d’elles parle de nous.

Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles de Joan Yago (Espagne/Catalogne)

Traduction Laurent Gallardo

Mise en espace dirigée par le collectif Le Grand Cerf Bleu

Avec Le Grand Cerf Bleu : Laureline Le BrisCep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur entouré de Laurie Barthélémy , Anna Bouguereau et Etienne Jaumet.

Crédit Photos : Boris Didym