Valerie June fait son grand retour avec « Stay »

Trois ans après l’album The Order of Time, la chanteuse revient avec Stay. Un EP de deux titres co-réalisé avec Jack Splash. Ce nouveau projet précède le nouvel album de Valerie June prévu pour 2021.

Chanteuse afro-américaine et multi-instrumentiste, Valerie June a conquis l’admiration de Bob Dylan grâce à son dernier album The Older of Time en 2017. Bien accueilli par la critique, les médias Rolling Stone et The New York Times l’ont même qualifié « Disque de l’année » en 2017.

Après trois ans d’absence. Valerie June sort aujourd’hui, Stay. Un EP composé de deux titres : « Stay Meditation » et « You and I » que la chanteuse illustre en vidéo. Cet EP précède l’arrivée d’un nouvel album prévu pour 2021. Co-réalisé avec Jack Splash (musicien et producteur de Kendrick Lamar, Alicia Keys et John Legend), Stay rassemble à la fois : folk, soul, gospel et blues. On y retrouve également des empreintes de rock psyché et de pop symphonique. Le tout emporté par la voix terriblement envoûtante de Valerie June.

Dans le titre « Stay Meditation » qu’elle définit comme « une rhapsodie enrichie d’un piano », Valerie June veut inviter l’auditeur à couper « son propre espace personnel pour rêver librement », dit-elle dans le dossier de presse. Ce morceau est aussi, selon la chanteuse : « une chanson qui nous encourage à vivre pleinement sans regrets ». Le titre « You and I », quant à lui, « célèbre le pouvoir transformateur de l’amour sous toutes ses formes, des amitiés pour des inconnus jusqu’à l’amour-propre. »

