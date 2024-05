1975, le nouvel album du groupe soul Malted Milk

1975 est le titre du nouvel album de Malted Milk. Le titre fait référence à l’année de naissance d’Arnaud Fradin, chanteur, guitariste et créateur de cette institution blues/soul nantaise. Les textes des chansons de ce nouvel album traduisent l’humeur et l’état d’esprit du leader qui, à près de 50 ans, s’interroge sur son parcours de vie mais aussi sur la condition humaine dans un monde de plus en plus dénué d’amour et de fraternité. Le groupe se produit ce vendredi 31 mai à La Maroquinerie de Paris.

Toute la culture : Votre album s’intitule “1975”. Hormis le fait que c’est votre année de naissance, cette année a-t-elle une saveur particulière pour vous ?

Arnaud Fradin : Oui tout à fait ! Pour moi, en tant que musicien, c’est l’âge d’or de la soul. C’est arrivé avant le disco. Dans cet album 1975, on parle du passé, de la période insouciante de l’enfance. Pour moi, cette année fait aussi écho au fait qu’aujourd’hui, les gens sont plus connectés mais aussi les enfants sont moins insouciants. Ma fille de 12 ans est un peu trop connectée par exemple. L’album reflète un peu cette idée de nostalgie par rapport à l’enfance.

Ce huitième album, comment le définiriez-vous ?

On a essayé de faire un album où chaque chanson à son univers. Il y a certains morceaux qui sont référencés dans un style de funk. C’est le cas de I’m possible qui est un hommage à la musique des J.B’s, le groupe de James Brown dans les années 70. Le défaut qu’on avait dans nos albums précédents, c’est que, quand il manquait des choses, on rajoutait des choses. On a essayé de ne pas refaire cette même erreur. Dans Better Now, on a fait en sorte que le discours soit simple à écouter.

Quels sont les sujets que vous vouliez mettre en avant à travers ces huit chansons de l’album ?

Pour cet album, on a bossé avec un auteur qui s’appelle Marco Cinelli et qui est multi-instrumentiste. Il connaît très très bien cette musique. On a travaillé ensemble, on a passé du temps ensemble. A cette période-là, je vivais une séparation qui s’est traduit dans certaines chansons de l’album. On évoque des choses du passé qu’on regrette ou qu’on aurait aimé faire différemment. Il y a aussi des thématiques autour du monde d’aujourd’hui. D’où le cri du cœur dans Love For Yourself.

L’un des clips de l’album à avoir été dévoilé en clip, c’est Love For Yourself. Comment a-t-il été reçu ?

Plutôt bien ! FIP avait mis en avant ce clip. Ça nous a beaucoup aidé. Cette radio nous a beaucoup suivi depuis le départ. C’est important pour nous d’avoir ce relai médiatique sur les radios.

Vous vous produisez à la Maroquinerie le vendredi 31 mai. À quoi le public peut s’attendre ?

On essaie toujours de piocher un peu dans notre répertoire. On fera sûrement des chansons qu’on n’a pas jouées depuis longtemps mais qui ont beaucoup été écoutées sur les plateformes. On a déjà fait des résidences, tout est prêt. On a fait un set, on a testé, on a déjà fait quelques concerts. Il y aura des moments où ça va être plus calme et des moments où ce sera plus festif et plus funky.

Photo en une : Margaux Martin’s.