Agenda du week-end du 14 novembre 2020

Ce week-end, la culture continue de vivre sur vos écrans. On est habitué maintenant, il suffit de cliquer et de regarder, rien de plus simple. Alors n’hésitez pas, c’est le moment où jamais de prendre du temps pour notre culture et continuer à la faire vivre. Voici donc quelques pistes pour ne pas s’ennuyer ce week-end :

La Nuit des musées numérique

Ce samedi 14 novembre, la Nuit des musées se fera numériquement. Partout en France, le Ministère de la culture propose au public de vivre des visites virtuelles, avec en plus des livres, des jeux, des quiz… Vous pourrez y suivre l’exposition phare du Musée des Arts Décoratifs « Luxes » mais aussi une sélection de programmes parmi des centaines d’animations digitales proposées par les musées partout en France, pour tous les goûts et les publics. Pour plus de détails, c’est par ici. Et pour participer, juste-là.

La Nuit du cirque

Du 13 au 15 novembre, le cirque aussi s’invite chez vous ! La Nuit du cirque était censée présenter 260 spectacles de cirque contemporain partout en France et à l’étranger, mais cette année, hormis à la Réunion, où les artistes peuvent encore jouer devant un public, les représentations se feront sur vos écrans. Captations de spectacles, films, documentaires, cette deuxième édition de la Nuit du cirque existera par visioconférences. Une expérience à retrouver juste ici.

La vente aux enchères Heaven

Ce week-end, retrouvez la vente aux enchères caritative Heaven présentée par Thanks for Nothing. Avec le soutien du Palais de Tokyo, elle réunit des œuvres généreusement offertes par les artistes et leur galeries, pour financer les projets soutenus et portés par le Fonds de dotation merci, pour l’éducation à Madagascar avec l’association Abc Domino, la promotion de l’agroécologie avec la Ferme de l’envol en Essonne ou encore l’accueil et l’insertion durable des réfugiés en France avec le projet Horizon. A retrouver juste-là.

Rencontre live avec Léonora Miano

Ce samedi à 14heures, Léonora Miano se découvre sur le site du Théâtre 14. Léonora Miano est une grande une autrice, récompensée en 2006 du prix Goncourt des lycéens pour « Contours du jour qui vient », puis du Grand prix littéraire d’Afrique noire en 2011, puis encore du Prix Femina en 2013 pour « La saison de l’ombre ». Enfin, son essai « Afropea », publié en septembre 2020, est nommé aux prix littéraire des Inrockuptibles. C’est ce dernier livre qu’elle présentera en direct samedi. Un évènement culturel à suivre ici.

Visuel : ©affiche Nuit des musées 2020