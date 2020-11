La nuit des musées 2020 depuis son canapé

Les animations sur les réseaux sociaux :

– Le musée de la Corse à Corte invitera à vivre en streaming live sur Facebook et Youtube le concert baroque « Quatuor Canniccioni ».

– Le Palais Idéal du Facteur Cheval, à Hauterives, proposera en direct sur Instagram une visite du monument à la lumière des bougies.

– Le Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar présentera ses expositions en diaporama et en vidéo sur son site internet et sur sa page Facebook.