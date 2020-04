L’agenda des expositions numériques de la semaine

Les professionnels du milieu culturel poursuivent leur mobilisation pour nous faire accéder à la Culture via des événements virtuels. De nouvelles expositions sont disponibles en ligne cette semaine:

Une vente aux enchères pour aider les soignants – PIASA

Laurent Dumas, président de la maison de vente PIASA fait un appel à la solidarité et organise une vente en ligne au profit des soignants qui aura lieu du 3 au 5 avril. Une vente aux enchères dont l’ensemble des fonds sera reversé sur le compte du collectif #protègetonsoignant. Pour y participer, voici l’événement.

Lifetime – Lafayette Anticipations

Lafayette Anticipations propose le projet en ligne « Lifetime » et invite des artistes à réfléchir la situation ou – plus largement – l’époque actuelle. La fondation partagera sur les réseaux les réalisations entreprises. Dès le 26 mars, venez découvrir le monde au travers du regard de l’artiste, ici.

Les expositions du Palais de la Porte Dorée

Le Palais de la Porte Dorée ouvre ses portes avec les expositions virtuelles Ciao Italia ! , l’Exhibition(niste) ou encore un documentaire mettant à l’honneur le grand Christian Louboutin. Ne manquez pas ces rétrospectives sur le site du musée.

Normandie impressionniste

Soixante musées de Normandie mettent en lignes leurs collections, l’occasion de découvrir plus de 70000 objets et œuvres normands depuis chez soi via des cartes interactives, des panoramas mais aussi des visites accompagnées, divers jeux et quizzs. Pour découvrir les productions normandes, cliquez ici.

Le Fresnoy

Le studio national Fresnoy lance « Le Fresnoy – Open Canal » et nous présente ses coups de cœur : chaque jour, une production est en accès libre sur Open Canal, mêlant art et cinéma. A explorer quotidiennement sur la plateforme.

Visite de l’Art Institute de Chicago

L’Art Institute de Chicago est réputé pour ses collections qui comprennent certaines des peintures les plus célèbres de la planète. Plus de 40,000 de leurs œuvres ont été numérisées en haute résolution, vous pouvez donc les explorer dans le confort de votre foyer. Un bon point de départ consiste à sélectionner certaines des œuvres essentielles du musée – zoomez par exemple pour voir chaque petit point dans « Un dimanche après-midi à l’île de La Grande Jatte » de Seurat, ou admirez les coups de pinceau dans les nénuphars de Monet. Découvrez la collection numérique et explorez d’autres façons de d’admirer les œuvres virtuellement ici.

Visuel: Le Fresnoy, studio national des arts contemporains