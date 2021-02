Saskia, un talent made in Bruxelles

Toute la culture vous présente Saskia. La chanteuse, qui a signé chez Sony Music en 2020, a déjà sorti deux titres « La mer » et « Dans ma tête » qui précèdent la sortie d’un premier album. Voici son parcours.

Comment pourrait-on définir Saskia ? Un timbre rare, une voix élastique qui nous fait frissonner… C’est ainsi que le dossier de presse définit la chanteuse originaire de Bruxelles venue à Paris pour faire sa promotion.

La musique, Saskia a ça dans le sang depuis toute petite : des cours de piano en académie, des leçons de lecture de partition pour consolider ses acquis et un apprentissage des grilles d’accords à l’âge de quinze ans, des covers de Sia, Stevie Wonder, Lauryn Hill et Tracy Chapman juste pour l’amusement. La musique, c’est aussi une affaire de famille pour Saskia avec un demi-frère musicien professionnel et une demi-sœur ex-choriste du groupe Zap Mama. Avec tout cela, la jeune Saskia semble avoir déjà trouvé sa voie.

Mais Saskia aurait pu suivre une autre voie, celle du journalisme qu’elle étudie à L’ICHECS de Bruxelles. « J’ai entamé des études de journalisme pour rassurer ma mère et me rassurer moi-même inconsciemment », dit la chanteuse. Et finalement, son intérêt pour la musique l’emporte : « La musique, je voyais plus ça comme une passion. Et c’est en rencontrant des gens dans le milieu que j’ai décidé de me lancer sérieusement. »

Et c’est une rencontre en particulier qui va lancer la carrière de la jeune chanteuse : celle avec le batteur et DJ Simon LeSaint (musicien pour The Internet et Aya Nakamura). Saskia le considère comme son « parrain de la musique » : « Il m’accompagne encore aujourd’hui même si je suis très autonome ». « Saskia a toujours des bonnes chansons, elles a une très jolie voix. L’écriture, c’est vraiment sa plus grande qualité », souligne Simon LeSaint. Leur collaboration artistique commence avec le tout premier single de Saskia sorti en 2019 intitulé « Pause ».

Déjà deux titres chez Sony Music : « La mer » et « Dans ma tête »

En 2020, le producteur Romain Bilharz, ex-directeur artistique chez Universal, connu pour avoir repéré Feist, Kavinsky ou encore Stromae repère Saskia. Il écoute ses maquettes et se dit conquis par le talent de la chanteuse. « Il a voulu qu’on signe ensemble mais moi, j’ai préféré prendre mon temps, raconte Saskia. Je voulais être sûre de moi parce que quand on signe, c’est un grand engagement. »

C’est finalement chose faite ! Fraîchement arrivée chez Sony, Saskia enregistre et sort le single « La mer » en juillet 2020. Un premier succès. « Cette chanson, c’est une prise de conscience personnelle sur l’état du monde au niveau de la pollution mais aussi au niveau migratoire, explique la chanteuse. J’en ai fait une affaire personnelle parce que moi-même j’ai des origines algériennes. Je ne suis pas blanche ni belge à 100%. » Cette collaboration avec Sony se poursuit avec la sortie en début d’année du titre : « Dans ma tête ». Une chanson inspirée d’une rupture que la chanteuse a vécu il y a quelques années. « C’est le deuil d’une relation un peu toxique. J’ai voulu faire passer l’émotion à travers la musique », explique-t-elle. Pour ce titre, Saskia s’est entourée des deux producteurs : Jean-Etienne Maillard et Paco Del Rosso.

Saskia prépare actuellement son premier album dont elle ne peut pas en dire plus pour le moment. Cependant, la chanteuse, qui « refuse de s’enfermer dans des catégories », continue de promouvoir ses singles. L’occasion pour elle de se faire connaître encore un peu plus du public français !

Visuels : © Victor Pattyn © Pierre-Emmanuel Testard