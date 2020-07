L’agenda classique et lyrique de la semaine du 28 juillet

Cette semaine, direction Saint-Priest-Taurion pour une édition anniversaire du Festival 1001 Notes (lire notre interview) et à Royan un Violon sur le sable qui se réinvente de manière intimiste.

Mardi 28 juillet, dans le cadre d’Un violon sur le Sable, à Royan, c’est « Danse sur le Green » avec la danseuse Dorothée Gilbert et le violoniste Thomas Lefort.

Mercredi 29 juillet. A 12h15 dans le Cadre du Festival des Midis Minimes du Conservatoire Royal de Bruxelles, le Quatuor Taurus donne le Quatuor n°6 en si bémol majeur, op. 18.6 de Ludwig van Beethoven, l’ Adagio « La Malinconia » et la Grande Fugue en si bémol majeur, op. 133. Informations.

Le même jour à 20h ouvre Le festival les Musicales du Golfe. Sa 29e édition aura bien lieu du 29 juillet au 16 août 2020. Et le premier des 9 concerts proposés dans le Golfe du Morbihan, c’est le trio familial Edgar, Raphaëlle & Jérémie Moreau qui nous propose un programme Brahms & Schubert à Surzyr. Informations. Toujours à Royan, le ténor Julien Behr et ses 5 musiciens nous demandent en chantant : « Qu’est ce qu’on attend pour être heureux » ? .

Jeudi 30 juillet (et Vendredi 31 juillet), c’est le concert de clôture d’Un violon sur le Sable avec un concours de piano entre André Manoukian et Yvan Cassar et Alex Vizorek en arbitre

Vendredi 31 juillet au Festival de Pontevoy en Touraine, Beethoven a 250 ans avec à 11h00 une Master class Violon sous la conduite de Pierre FOUCHENNERET (gratuit) et à 20h45 Bon anniversaire Monsieur Beethoven, avec François CHAPLIN (piano), Pierre FOUCHENNERET (violon), Aurélien PASCAL (violoncelle) et présenté par Alain DUAULT. Informations.

Samedi 1ier aout, c’est donc l’ouverture de 1001 notes avec une journée chargée :

11h : Gaspard Dehaene

12h : Rosemary Standley et l’ensemble Contraste

14h30 : Alexandre Tharaud

16h : Lucienne Renaudin Vary et Félicien Brut

17h30 : Alexandre Kantorow et Aurélien Pascal

19h : Rosemary Standley et l’ensemble Contraste

21h : Alexandre Tharaud

Mais aussi à 19h l’ouverture du mythique Festival de la Roque d’Anthéron avec le pianiste Nelson Goerner, le Quatuor Modigliani et le contrebassiste Yann Dubost dans un programme Schubert et Chopin.

Visuel : affiche de 1001 Notes