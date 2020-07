Programmation du Festival d’Automne 2020

Découvrez les premiers noms du Festival d’Automne à Paris qui aura lieu du 5 septembre 2020 au 7 février 2021. L’édition 2020 se tiendra sous le signe de la solidarité entre les professionnels du monde de la culture, mais aussi avec le public et les personnes restées en première ligne pendant la crise.

Rendez-vous majeur du monde de la culture, le Festival d’Automne a tenu à maintenir sa 49e édition afin de soutenir la reprise des spectacles et de la création artistique. L’organisation a été revue en prenant soin de ne pas impacter les artistes et les professionnels impliqués : 75% des programmes ont ainsi été conservés, malgré la prévision de chutes de billetterie liées aux éventuelles diminutions de jauges. Par ailleurs, 20% des spectacles programmés ont été reportés à l’automne 2021 ou 2022, plutôt qu’annulés. Le Festival s’engage aussi à favoriser son accès à un public en difficulté, avec des programmes gratuits en extérieurs, une politique tarifaire avantageuse et des activités à destination des personnes handicapées.

Pour Africa2020, le Festival se penchera sur les questions d’identité et de transmission. À l’heure où le passé esclavagiste ressurgit et où les luttes s’embrasent à nouveau, la programmation artistique cherchera à sortir le public de sa zone de confort, mêlant le poétique au politique. Dans cette programmation engagée, nous aurons la chance de voir le spectacle choral féminin Mailles, création de la chorégraphe, chanteuse et autrice Dorothée Munyaneza. Sammy Baloji, figure majeure de la scène artistique africaine, présentera sa première exposition personnelle à Paris, mais aussi quatre pièces du metteur en scène burkinabé Aristide Tarnagda qui appelleront à explorer le passé de l’Afrique.

Côté danse, nous attendons avec impatience Anne Teresa de Keersmaeker qui présentera au mois de novembre à La Villette une de ses chorégraphies les plus emblématiques et vertigineuses, Drumming Live, et Jérôme Bel fera danser Valérie Dréville avec Danses pour une actrice. Le Portrait Boris Charmatz rassemblera huit spectacles avec un évènement de clôture au Grand Palais en janvier 2021. Construit autour du danseur, chorégraphe, mais aussi créateur de projets expérimentaux, ce Portrait est une invitation à parcourir l’oeuvre de celui qui fait de la danse un terrain de jeu en constante expansion.

Le Portrait l’Encyclopédie de la parole proposera lui aussi huit pièces de théâtre dont deux créations que l’on a hâte de découvrir. Construit autour du collectif composé d’artistes et de chercheurs formés autour de Joris Lacoste, et dont le travail est à mi-chemin entre la poésie sonore et l’enquête documentaire, ce Portrait invitera à une expérience sensible du monde d’aujourd’hui. Nous pourrons aussi voir Adèle Haenel sur les planches dans une mise en scène de Gisèle Vienne, Silvia Costa se penchera sur Samuel Beckett avec une recréation de Comédie, et Christoph Marthaler rendra hommage à Dieter Roth.

Deux opéras sont aussi au programme Penthesilea de Pascal Dusapin, interprété par l’Orchestre de Paris et le chœur de chambre accentus et Dienstag aus Licht de Karlheinz Stockhausen dont s’empare Le Balcon.

Le Festival d’Automne 2020 verra aussi sa première collaboration avec Bartabas dans Entretiens silencieux, sa dernière création.

La billetterie ouvrira le 24 août, avec l’annonce de la programmation complète sur le site du Festival.

Visuel : © Affiche officielle Festival d’Automne 2020