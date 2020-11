Festival « Un été en France », Gautier Capuçon lance un appel à candidature aux jeunes musiciens.

La deuxième édition du festival « Un été en France » se déroulera du 15 juillet au 4 août 2021. Une belle collaboration de la Société générale et du célèbre violoncelliste Gautier Capuçon qui s’articulera autour de 12 concerts gratuits, donnés dans 12 villes. Pour l’occasion six jeunes musiciens professionnels seront invités en première partie de la tournée de l’artiste. Un appel à candidature est lancé par le festival.

Un partenariat Société Général x Gautier Capuçon

L’association Mécénat Musical Société Générale agit depuis prés de 30 ans pour soutenir la musique classique. Elle apporte son soutien aux talents prometteurs. Partenaires des filières de formations françaises les plus prestigieuses, l’association attribue des bourses. Des instruments de musique sont également délivrés aux plus nécessiteux sur audition. Chaque année, une vingtaine de concerts donnés par des artistes et formations sont soutenus par la Banque en collaboration. C’est donc sans grande surprise que la Société Générale collabore avec le violoncelliste international Gautier Capuçon sur ce festival.

La célébrité de Gautier Capuçon n’est plus à rappeler. Âgé de 39 ans il est acclamé sur les scènes du monde entier. L’interprète de musique de chambre et soliste d’orchestre interprète aussi bien le répertoire classique que romantique et moderne. Son répertoire est aussi bien composé de Beethoven, Brahms, Chostakovitch, Haydn, Ravel ou Schubert. Lors de l’hommage populaire à Johnny Hallyday le 9 décembre 2017 à l’église de la Madeleine à Paris il joue « Hymne à l’amour » d’Édith Piaf. Il lance la première édition du festival « Un été en France » à la sortie du premier confinement. De fin juin à mi-août 2020, il se produit gratuitement dans une vingtaine d’agglomérations.

Deuxième édition du festival :

Lors de la première édition du festival le violoncelliste décide de faire un tour de France « solitaire » et « solidaire » des villages et des petites villes. Pour cette deuxième édition il renouvelle sa tournée « solidaire » mais accompagné de jeunes musiciens. Il annonce le lundi 23 novembre 2020 sur son compte Twitter « un appel à candidature pour les jeunes artistes de 18 à 25 ans. »

??Heureux de vous annoncer la prochaine édition du festival itinérant «Un été en France» et un appel à candidature pour les jeunes artistes de 18 à 25 ans,venez jouer en 1ère partie de mes concerts ´Un été en France´15Juillet-4Aout2021 #jeunesartistes

?? https://t.co/3pQzb1jlYc pic.twitter.com/z8HPunWck4 — Gautier CAPUÇON (@GautierCapucon) November 23, 2020

Une initiative pour aider les jeunes artistes

Un appel à candidature :

Cet appel à candidature est lancé par l’artiste dans une initiative d’aide aux jeunes artistes. Il souhaite soutenir les talents fragilisés par la crise sanitaire. « Alors que nous sommes de nouveau confinés, je ne peux envisager une nouvelle tournée sans y associer ceux qui souffrent le plus de cette situation : les jeunes musiciens pour qui l’avenir est si incertain(…) »La jeune génération d’artistes aura beaucoup plus du mal à mettre le pied à l’étrier » a affirmé Gautier Capuçon à l’Agence France Presse(AFP).

Le profil des candidats :

Certes c’est un appel à candidature national qui sera lancé en vue d’un concours qui se déroulera les 1er et 2 mars et au terme duquel six lauréats seront sélectionnés. Toutefois un profil est exigé pour avoir l’occasion de se produire sur scène avec l’artiste. L’appel à candidature est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans et il faut être issus des pôles supérieurs d’enseignement musical français. Il concernent aussi bien les instrumentistes que les chanteurs. Les candidats seront sélectionnés au cours de deux étapes.

La sélection des six lauréats :

En effet le recrutement se fera en deux phases. Pour la première étape les candidats devront présenter une video de vingt minutes maximum. Quinze d’entre eux seront sélectionnés pour une audition début mars. Ainsi les six lauréats qui participeront à cette candidature participeront à des séances de répétitions et de masterclass avec Gautier Capuçon.

L’aventure est lancée dés maintenant pour participer à cette belle aventure.

Visuel : ©Fabien Monthubert