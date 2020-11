Agenda des conférences de la fin de l’année 2020

L’année 2020 touche bientôt à sa fin et il ne faudrait pas en garder qu’un mauvais souvenir. Pour les curieux, voici une sélection des meilleures conférences en ligne de politique, littérature, philosophie, histoire et art en tous genres du mois de novembre et décembre. Au programme : écologie, voyage, littérature autrichienne et féminisme…



Conférence écologique de Yannick Jadot

Cette conférence organisée par Terra Nova aura lieu le 27 novembre en ligne et recevra Yannick Jadot, député européen EELV (Europe Écologie – Les Verts). La question du jour sera la suivante : Quelle place accorder à l’écologie dans le paysage politique actuel ? Comment repenser la société en prenant en compte la transition écologique ? Un lien zoom sera partagé sur la page Facebook de l’événement.

Conférence sur le voyage, entre littérature et philosophie

l’ENS de Lyon propose de suivre en ligne une vidéoconférence sur les rapports de la littérature et de la philosophie au voyage, plus particulièrement au XIXe et XXIe siècle. Entre phénoménologie du voyage et philosophie de l’existence, cette conférence durera toute la journée, de 9h30 à 16h45. Pour plus de détails, c’est par-ici.

Table ronde sur Stefan Zweig

Le 29 novembre, pour la 31ème édition de la Journée de la Culture et du Livre juif, quelques intervenants organisent une table-ronde dédiée à l’œuvre de Stefan Zweig, le merveilleux auteur d’Amok ou du Joueur d’échec. La liste des coups de cœurs littéraires 2020 sera aussi énoncée, accompagnée d’interviews sur ces auteurs. De quoi ne pas s’ennuyer. C’est juste-ici !

Conférence en ligne sur Madame de Sévigné

Bien que l’on connaisse son œuvre, on oublie parfois la femme derrière la plume. Madame de Sévigné est une figure importante de son époque, qui a profondément marqué l’histoire de la littérature. Le 13 décembre, une conférence en ligne présentera sa vie, une histoire de femme passionnante à ne pas rater. Juste-là !

Colloque sur les féminicides au XIXe siècle

Le 14 décembre, le colloque « Féminicides en France au XIXe siècle : socio-histoire, enjeux et représentations » s’interrogera sur l’évolution du féminicide dans l’histoire, ses représentations et ses variations. A la fois sociologique, historique, juridique et politique, ce colloque est proposé par l’ENS de Lyon en ligne, juste-ici.

Colloque sur Annie Ernaux, les écritures à l’œuvre

Pour les fervents amoureux des œuvres littéraires et d’Annie Ernaux, Fabula propose un colloque en ligne qui met en avant la pluralité des jeux d’écritures dans ses œuvres. Mais aussi des entretiens et des interventions médiatiques de l’autrice. Ainsi des contributions issues de la colloque « Annie Ernaux : les écritures à l’œuvre » (Université de Picardie Jules Verne, 16 et 17 mars 2017) sont disponibles en ligne ici.

