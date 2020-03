Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (4) : spécial Journée de la musique ancienne

Aujourd’hui le 21 mars est l’anniversaire de la naissance de Johann Sebastian Bach mais aussi Journée de la musique ancienne. (#earlymusicday ; #baroquecheznous #culturecheznous)

A cette occasion, le Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV) lance #BaroquechezNous et incite les musiciens professionnels et amateurs d’interpréter des pièces de musique baroque française et se filmer chez soi pour poster ensuite leur vidéo sur les réseaux sociaux.

Nous avons concocté une playlist spéciale pour fêter la musique ancienne !

Voici une danse du XVe siècle, du genre « basse danse » (danse lente) intitulée… Corona !

The National Center of Early Music (NCEM) a transmis en direct un concert à huis clos en FaceBookLive. Au programme : Le clavier bien tempéré vol. 1 de Bach par Steven Devine (à 13h heure de Londres) et des Chants des moines 1550-1620 avec le Brabant Ensemble (18h).

Le pianiste Paul Montag poste une Invention de Bach par jour, sur FaceBook, Instagram et Twitter !

La Claveciniste Elisabeth Joyé propose le Choral wer nur den lieben Gott lässt walten du grand Bach.

Le violoniste Shunske Sato interprète « Erbarme dich » extrait de la Passion selon Saint Matthieu de Bach depuis chez lui (posté sur le compte de Netherlands Bach Society) :

Ce n’est pas de la musique ancienne à proprement parler, mais voici David Kim, le premier violon solo du Philadelphia Orchestra, qui propose Ave Maria de Gounod/Bach depuis le salon de chez lui (Il commente en passage quelques objets précieux de sa collection), avec sa fille Mary au piano !

L’altiste Iris Louka de l’Orchestre national d’Athènes, offre le « Prélude » de la première Suite pour violoncelle seule de Bach :

ZAMUS – Zentrum für Alte Musik Köln a posté sur sa page FaceBook une vidéo un peu étrange du violoniste et compositeur Jonathan Keren qui est en train de jouer une pièce de Purcell sur un motif obstiné qu’il a lui-même enregistré. A découvrir absolument !

Le claviériste Yoann Moulin interprète Mille Regretz de vous abandonner ? de Josquin Desprez (Diminution d’après Narvaez) sur un clavicorde lié d’Emile Jobin – 2015, sur Facebook et sur Instagram :



Claviériste lui aussi, Pierre Gallon est quant à lui sur un épinette à l’octave de JF Brun, dans un cadre champêtre, pour jouer Sinfonia XI de J.S. Bach toujours !

Toujours au clavier, mais d’un orgue (Organo Bonatti 1713), Gabriel Levi opte pour Antonio Vivaldi revu par J.S. Bach.

OK, je triche un peu, ils ne sont pas chez eux et n’ont pas été filmé dans le confinement. Mais pourquoi pas rigoler un peu avec Hallelujah de Haendel interprété par des « moines silencieux » ?

Et pour terminer, le contreténor Paulin Bündgen donne une leçon de chant à l’un de ses chats qui lui répond !

Visuel © NCEM