Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (55)

Nous somme le jour-J du début du déconfinement et c’est l’avant-dernière de notre série quotidienne ! Enjoy !

Nous soutenons les artistes en diffusant leurs initiatives, mais vous pouvez également soutenir vous-mêmes en refusant le remboursement de vos billets de concerts annulés, en faisant des dons spontanés à des institutions de votre choix, ou encore en signant des pétitions accompagnées ou non des dons :

Liste des pétitions sur Change.org

Liste des pétitions sur MesOpinions.com

Un site de concerts virtuels Classique sur Canapé (tous les jeudis à 18h) propose des abonnements de 4, 8, ou 12 concerts à des prix modiques de 15, 30 et 40 €. A l’initiative du pianiste David Fray et des Quatuors Modigliani, Ebène et Diotima , les musiciens indépendants ont publié une Tribune sur le et des, les musiciens indépendants ont publié une Tribune sur le site de France Musique Les musiciens qui ne sont pas encore sur la liste et désireux d’y figurer peuvent contacter les organisateurs. Si vous connaissez des initiatives en faveur des musiciens, faites-nous savoir !

Et maintenant les musiciens qui se filment !

La percussionniste Vassilena Serafimova et la compositrice de musiques électroniques Chloé profitent de la fermeture totale de l’aéroport d’Orly pour cette époustouflante vidéo de confinement!

Marco Horvat au Théorbe et sa fille interprètent un texte de Charles Dassoucy sur le malheureux séjour qu’il fit en la prison du Châtelet avec ses deux pages, et un air qu’il aurait pu y chanter : « Il est bien temps, adorable Sylvie », tiré de ses Airs à quatre parties de 1653. Mais notre malheureux séjour sera bientôt fini ! (Enfin, on l’espère vivement.)

Stéphane Tétreault joue Chopin avec Lysandre Ménard.

La grande pianiste Maria Joao Pires était en conversation directe avec Ilios Kotsou sur FaceBook ce dimanche 10 mai.

La Haute Ecole de Musique de Genève a réalisé cette vidéo très en bonne humeur sur « Tout le monde veut devenir un Cat » du film Aristochat de W. Disney !

Le dédoublement est devenu à la mode chez certains nombre de musiciens pendant le confinement, mais ici, cela atteint le sommet ! Admirez la prouesse de Alberto Munafò Siragusa dans Lucia di Lammermoor de Donizetti !

Le Centre de Musique Baroque de Versailles présente La Chauve Souris et les deux belettes de La Fontaine, mise en musique en 1746 et interprétée par Pernelle et Arnaud Marzorati dans la cadre du projet « La Fontaine en scène« .



Martin Gester et Aline Zylberajch jouent Psicosis de Piazzolla au… clavecin !

L’Ensemble Aedes propose Une Valse à mille temps de Jacques Brel, dans une version pour ensemble vocal confiné ! (vidéo complète sur le site Arte Concert)



