Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (36)

A plus d’un mois de confinement, on tourne parfois à la routine, comme notre pauvre Luka. Mais gardons la forme, en suivant par exemple le coaching vocal virtuel de l’Opéra de Rennes.

100 musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France, ambassadeur de l’UNICEF, joue Charlie Chaplin pour aider l’organisation et sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la nécessité d’apporter un soutien aux enfants qui en ont plus que jamais besoin.

Le contreténor Benjamin Williamson et le violoniste Shunske Sato (voir notre sélection n° 4) interprètent Erbarme Dich, extrait de la Passion selon Saint Matthieu de Bach.

La vie du pianiste Luka Okros (voir notre sélection n° 5) a besoin de « redémarrer » ! Et je parie qu’il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans cette situation ;-)

Le pianiste Orlando Bass, lui, ne s’en lasse pas ! Il a enregistré chez lui à Limoges, le 18 avril, pendant le confinement, l’intégralité des Variations Goldberg de Bach.

Anne-Laure Hulin et Pauline Gaillard, étudiantes au CNSM de Paris, chantent le « Duo des fleurs » extraits de Lakmé de Léo Delibes.

Niccolo Seligmann joue à la vièle, une danse italienne du XVe siècle du maître de la danse Domenico da Piacenzade.

Deux musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dans ce « Duo des lunettes de Beethoven« , apparaissent dans cette vidéo à la manière de film muet, avec beaucoup d’humour !

L’Opéra de Rennes donne un nouveau rendez-vous : « L’Opéra dans ton salon ». Chaque mardi à 18h, Eléonore Le Lamer animera une séance de coaching vocal.

Photo © Orchestre Philharmonique de Radio France / UNICEF