L’agenda du week-end du 5 décembre 2020

La réouverture des salles et des musées, ce n’est pas pour ce week-end. Mais il est toujours possible de s’évader à travers une sélection d’expositions, de films et d’évenements en ligne. Voici de quoi passer un bon week-end, même de chez vous.

Le Voma Space

La crise sanitaire a poussée la plupart des musées à se réinventés avec le numérique cette année afin d’offrir des expositions 100% en ligne. Le conservateur de musée Lee Cavaliere et l’artiste Stuart Semple se sont associés en créant le premier musée virtuel entièrement interactif. Dérivé du Moma (Museum of Modern Art) de New York, le Voma(Virtual Online Muséum) propose un mélange d’oeuvres classiques, contemporaine et de nouvelles oeuvres interactives. En ce moment le musée interactif propose l’exposition « As we meet ». Au programme, des oeuvres qui viennent du monde entier avec des artistes tels que Michelangelo, Georges Seurat ou encore Édouard Manet. Pour découvrir le concept de ce vrai-faux musée c’est par ici.

Liam Gallagher en concert live

Passez un week-end en musique avec le concert en live streaming de Liam Gallagher depuis la tamise à Londres. C’est l’événement virtuel à ne pas manquer. La légende de la scène musicale britannique sera entourée de ses musiciens et interprétera quelques chansons emblématiques. C’est ce samedi 5 décembre 2020 à 21 heures. L’événement Down By The River of the Thames à réserver juste ici.

NRJ Music Awards 2020

Enfin ce week-end c’est la 22éme édition des NRJ Music Awards. Certes la cérémonie ne se déroulera pas dans les conditions habituelle en raison de la situation sanitaire actuelle. Mais de nombreux artistes ont confirmés leur participation tels que Sia, Dua Lipa, Angèle, Indochine, Louane, Julien Doré, Vianney ou encore David Guetta. L’événement musical sera à suivre le samedi 5 décembre à 21h05 sur TF1.

Le Cinécourt des Inrocks

Par ailleurs, vous pouvez finir votre week-end en beauté avec deux films issus de la dernière édition du FIFIB de Bordeaux. Les Inrocks en partenariat avec le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux nous livre les films de Mathilde Girard et d’Alexe Poukine suivis d’entretiens avec les réalisatrices.

Les Épisodes – Printemps 2018 de Mathilde Girard : Ce sont trois personnages, Marta, Charlotte et Luc, filmés par Mathilde Girard. C’est le portrait morcelé d’une jeunesse, d’une représentation, d’une époque. Dans Les Épisodes – Printemps 2018, chacun tente de répondre à comment se débrouiller avec la vie, avec l’amour?

Palma d’Alexe Poukine : C’est une tendre relation entre une mère et une fille. Un film aux airs de vacance qui est en réalité une quête à la recherche de soi. Il interroge la question de la maternité, du bonheur et des normes sociales. Deux beaux chefs d’oeuvres disponibles en ligne jusqu’à dimanche 6 décembre. C’est juste ici.

Visuel : ©Stefan Brending