Warner Bros annonce que tous ses films de l’année 2021 seront disponibles en streaming

Le major américain doit notamment sortir le quatrième volet de la célèbre franchise Matrix et le remake de roman de science-fiction Dune avec Denis Villeneuve aux commandes.

Les salles de cinéma n’ont toujours pas réouvert en hexagone. On attend impatiemment le 15 décembre pour ré-arpenter les salles obscures. On se doute bien qu’avec la crise actuelle, les studios de distribution sont un peu frileux. Pourtant les fréquentations étaient en hausse juste avant ce deuxième confinement, même du côté des plus petits exploitants . L’inquiétude est de mise pour le secteur cinématographique.

Même s’il est le plus grand succès de l’année en France, Tenet de Christopher Nolan n’enregistre pas d’excellentes recettes au box-office. Avec un budget de 205 millions de dollars, le blockbuster américain rapporte une somme dérisoire pour un produit de son calibre, d’un peu plus de 350 millions de dollars.

Disponibles sur HBO Max uniquement aux Etats-Unis

Warner Bros décide donc de mettre en ligne sur la plateforme HBO Max les prochaines productions de leur catalogue. Pour exemple Wonder Woman 1984 sortira ce 25 décembre en salles et en même temps sur la plateforme de streaming. Cette sortie simultanée concerne toutes les prochaines productions Warner Bros. L’idée est évidemment de compenser de lourdes pertes financières pour le studio, comme pour toute l’industrie. A noter que les films seront disponibles pendant 1 mois sur HBO Max, plateforme qui n’est pour l’instant disponible que sur le territoire américain.

