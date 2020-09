Festival d’Annecy : Gagnez 3×2 places pour la soirée de clôture le 26 septembre

Toute La Culture et le Festival d’Annecy cinéma italien vous font gagner des places pour la soirée de clôture qui se tiendra le 26 septembre au Pathé Annecy. « Being My Mom » de Jasmina Trinca et « Notturno » de Gianfrance Rosi seront projetés. Bonne chance !