« Présentes », le manifeste de Lauren Bastide qui analyse la place des femmes dans l’espace public

Lauren Bastide, journaliste et militante féministe, populaire comme étant la créatrice du podcast La Poudre, a publié chez Allary Editions Présentes, un ouvrage remarquablement documenté qui décortique la place des femmes dans l’espace public. Un livre important et éloquent qui s’apparente tour à tour à un signal d’alarme ou à un appel à la lutte, propulsé dès sa parution dans la liste des meilleures ventes.

L’histoire d’un livre

Qui croit encore – à part peut-être, certains médias eux-mêmes -, que journalisme ne se marie guère avec militantisme ? Nombreuses sont les femmes féministes qui donnent un sacré coup de vieux à cette maxime des temps jadis qui érigeait la neutralité comme sacro-saint de tout bon journaliste qui se respecte. Si cette question vous intéresse, je vous invite d’ailleurs à lire Le génie lesbien, d’Alice Coffin, à paraître la semaine prochaine aux Editions Grasset.

Lauren Bastide, journaliste, a fait ses armes à la rédaction du magazine Elle avant de passer quelques mois en tant que chroniqueuse du Grand Journal, sur Canal +. C’est à cette place autrefois fort convoitée que la journaliste sentira grandir en elle les prémices de son engagement à venir, en constatant notamment le temps de parole qui lui est accordé à elle, femme, tout autant qu’aux invités de sexe féminin, en comparaison à ceux de sexe masculin.

Au cours de ces quelques mois, la journaliste mûrit ainsi l’idée de créer un espace d’expression dédié uniquement aux femmes – alors aucun homme ne pourra leur couper la parole. Ainsi naît le podcast La Poudre, l’un des premiers podcasts du genre à voir le jour, médium qui s’apprêtait à devenir l’un des supports privilégiés des militantes féministes.

Quelques années plus tard, Lauren Bastide s’est fait une place dans le milieu militant. Se succèdent interviews percutantes et rencontres avec un public toujours plus nombreux et attentif aux questions liés aux droits des femmes, à leur représentation, à leur discrimination. C’est à la suite d’une série de conférences organisée au Carreau du Temple que le livre Présentes est évoqué pour la première fois. Un livre qui retranscrirait ce qui s’est dit pendant ces moment privilégiés, auprès de chercheuses, journalistes, militantes telles que Elise Rojas, Rokhaya Diallo, Alice Coffin, Caroline de Haas, Chris Blache, Pascale Lapalud, Hanane Karimi, Anaïs Bourdet et Marie Dasylva.

Une des manifestes féministes à faire lire et relire autour de vous

Ainsi, le ton parfois sarcastique mais le poing toujours levé, Lauren Bastide décortique à l’écrit ce qui lui est resté de ces rencontres. En résulte un document fort, parfois intime, qui revient sur certaines des luttes qui ont fait les dernières décennies autant que sur les réalités qui ne devraient plus en être depuis longtemps. La voix est donnée aux autres, les citations sont nombreuses, les références, omniprésentes.

Lauren Bastide se place en médiatrice, en passeuse de voix, de luttes, de témoignages. Entre autres choses, elle y prône aussi l’audace, la confiance en soi, l’ouverture aux autres. Y rappelle l’importance capitale de la sororité. Un livre à mettre entre toutes les mains, surtout, cela va sans dire, entre celles peu convaincues par la cause défendue. Elles en sortiront changées, je peux vous l’assurer !

Présentes, Lauren Bastide, Allary Editions, 272 pages, 19,90€.