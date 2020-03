BERLINALE, Ours d’or pour There Is No Evil de Mohammad Rasoulof

Ce samedi 18 février, le jury international, présidé par Jeremy Irons, de la 70ème et première édition de la Berlinale sous la direction de Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, a annoncé les vainqueurs de la compétition officielle. L’Ours d’or est décerné à l’extraordinaire leçon de résistance que livrent le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof et ses équipes dans There Is No Evil. Le réalisateur iranien est actuellement assigné à résidence en Iran et risque d’être à nouveau envoyé en prison pour dénoncer les violences que le régime iranien inflige à sa propre population.



LE PALMARÈS

Compétiton officielle :

Ours d’or pour le meilleur film : Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil) de Mohammad Rasoulof.

Grand prix du Jury : Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hittman.

Meilleure réalisation : Hong Sangsoo pour Domangchin yeoja (The Woman Who Ran).

Meilleure actrice : Paula Beer dans Undine de Christian Petzold.

Meilleur acteur : Elio Germano dans Volevo nascondermi (Hidden Away) de Giorgio Diritti.

Meilleur scénario : Les frères D’Innocenzo pour Favolacce (Bad Tales) des frères D’Innocenzo.

Meilleure contribution technique : Jürgen Jürges pour la Caméra dans DAU. Natasha de Ilya Khrzhanovskiy et Jekaterina Oertel.

Prix spécial de la 70ème Berlinale : Effacer l’historique de Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Meilleur film documentaire : Irradiés de Rithy Panh.

Vous trouverez toutes nos critiques et éditos quotidiens sur l’édition qui s’achève ICI.

Cela a été un plaisir de couvrir pour vous la 70ème Berlinale.

Samuel et William !

Visuel : © Cosmopol Film