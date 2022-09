« Le Jardin d’hiver » à l’Ancien Evêché de Toulon

Jusqu’au 30 octobre 2022, la première exposition commune entre le 19M et l’Ecole Camondo propose une installation immersive conçue par le designer Jean-Baptiste Fastrez dans laquelle prennent place les œuvres des résidents du 19M et les projets de l’école Camondo.

Un cabinet de curiosités sous la protection bienveillante et apaisante d’une serre et d’un jardin d’hiver… Jean-Baptiste Fastrez présente une installation originale au cœur de l’Ancien Evêché de Toulon, un site qui depuis plusieurs années accueille notamment les concours et expositions de Design Parade Toulon consacré à l’architecture d’intérieur.

Le point de départ de cette exposition remonte deux années en arrière. Le 19M, à la fois lieu de travail, de rencontres et de transmission dont l’objectif est de mettre en valeur les savoir-faire des artisans et des créateurs, s’associe avec l’école Camondo. Rattachée à l’institution Les Arts décoratifs (composée du MAD, du musée des Arts décoratifs, du musée Nissim de Camondo et des Ateliers du Carrousel), l’établissement forme à Paris et à Toulon des architectes d’intérieur et designers, et est devenu une référence en la matière.

Cette collaboration entre le 19M, lieu unique qui accueille à la fois des ateliers, une école et une galerie ouverte à tous les publics, et l’école Camondo permet de découvrir les créations des deux structures, présentées ensemble comme si le 19M et l’école Camondo étaient une seule et même entité, énergique, inventive et audacieuse, tournée vers l’architecture de demain.

Ainsi, les échantillons, les maquettes et les esquisses du gigantesque bâtiment du 19M situé dans le 19ème arrondissement de Paris et conçu par Rudy Ricciotti, grand prix d’architecture et auteur notamment du MuCEM à Marseille, font la haie d’honneur au dernier workshop mené avec les étudiants de Camondo. Cette réflexion porte sur l’aménagement de la terrasse de la Galerie, au cœur de son jardin, et six projets de terrasses sont présentés sous la forme de visuels, de maquettes et d’échantillons. Ces travaux sont représentatifs de la pédagogie de Camondo, penser une structure dans son espace et dans la société.

Ultime trait d’union de cette alliance entre les talents confirmés du 19M et ceux en devenir de l’école Camondo, la scénographie du designer Jean-Baptiste Fastrez est comme un dôme dans lequel les pièces du 19M et de l’école Camondo se murmurent des confidences sur leur vision du monde de demain. Grand Prix de la ville de Paris en 2019 et auteur de plusieurs projets, notamment au Centre Pompidou à Paris, au musée des Arts décoratifs de Bordeaux et à la villa Noailles à Hyeres, Jean-Baptiste Fastrez célèbre la rencontre pas si fortuite que cela entre un lieu de création, de transmission et une école.

Le futur étant leur horizon, l’avenir démontrera, comme dans cette exposition, que le 19M et Camondo ont beaucoup de choses à partager.

Christophe Dard

INFORMATIONS PRATIQUES :

Le Jardin d’hiver

Jusqu’au 30 octobre 2022

Ancien Evêché de Toulon

69 Cours Lafayette 83000 Toulon