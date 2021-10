« Expérience Goya » : immersion au cœur de l’œuvre du génie espagnol au Palais des Beaux-Arts de Lille

Dans une nouvelle exposition temporaire à découvrir jusqu’au 14 février 2022, le Palais des Beaux-Arts de Lille explore les facettes créatives de Francisco de Goya. Plongée sensorielle dans l’univers artistique et la postérité du célèbre peintre espagnol, Expérience Goya propose un parcours autour de deux œuvres emblématiques souvent associées Les Vielles et Les Jeunes dans une présentation muséale d’un nouveau genre.

Francisco de Goya suscite de nombreuses expositions à travers le monde chaque année. Difficile, donc, de proposer quelque chose de nouveau tout en permettant à un public moins averti de découvrir l’immense peintre espagnol. Pour sa nouvelle exposition temporaire, le Palais des Beaux-Arts de Lille a par conséquent fait le choix d’une scénographie particulière destinée tant à faire voir qu’à faire ressentir. Sous le commissariat de Régis Cotentin et de Donatienne Dujardin, le musée a ainsi conçu une véritable « Expérience Goya », entre outils numériques, éléments scientifiques et pièces choisies sur le volet.

Une expérience immersive grâce au numérique

Cette exposition d’un nouveau genre vise à explorer la richesse et le génie du geste artistique de Goya mais aussi à rendre celui-ci plus accessible à un regard novice. Le parcours débute par une rotonde, on peut commencer par en faire le tour pour lire la chronologie détaillée de la vie du peintre et de son œuvre, ou bien entrer directement à l’intérieur où une projection à 360 degrés promet une immersion dans l’œuvre du peintre espagnol. Plongée dans une époque dont les circonstances politiques et sociales orientent fortement la pratique artistique de Goya, le film retrace l’ensemble de son œuvre, des portraits et gravures aux fameuses peintures noires.

La suite de l’exposition propose l’étude de deux œuvres représentatives des caractéristiques de la peinture de Goya, entre des toiles au style sombre et étrange, et d’autres présentant une incontestable modernité de couleurs et d’expression. Pour rendre ces deux univers palpables aux visiteurs, l’exposition propose des extraits de films qui s’en sont inspirés et un travail de lumière et de son. Le rez-de-chaussée de la maison de Goya, dite « Maison du Sourd », a même été reproduit à l’identique afin de présenter 14 peintures noires en écho aux Vieilles et présentées dans leur contexte original sous forme de projection.

Les Jeunes et Les Vieilles au cœur d’un travail scientifique

Seconde particularité de l’exposition : le travail scientifique réalisé autour des deux tableaux qui forment le point de départ de cette réflexion artistique. Pour en restituer tous les mystères mais également en retranscrire l’essence même, Les Jeunes et Les Vieilles ont été passés au peigne fin par le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). Cette étude approfondie a permis d’enrichir le propos exposé et de révéler la vie de ces deux toiles, de leur élaboration à l’épopée de leur acquisition par le Palais des Beaux-Arts de Lille.

Les Jeunes et Les Vieilles ne surgissent finalement qu’en fin d’exposition, tel le clou du spectacle. Présentés dans leur plus simple appareil, sans cadre ni tout autre élément qui viendrait perturber le regard, les deux tableaux invitent à une contemplation silencieuse mais impactant généreusement l’esprit, marqué par tout qui a précédé.

Expérience Goya de 15 octobre 2021 au 14 février 2022.

Palais de Beaux-Arts de Lille, Place de la République, Lille.

Plus d’informations : www.pba.lille.fr

Visuel : © affiche de l’exposition