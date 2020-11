Roselyne Bachelot est contre le remplacement des vitraux de Notre-Dame de Paris

A l’initiative des travaux de rénovations de Notre-Dame, l’archevêché de Paris réfléchit à aménager l’intérieur de la cathédrale de façon plus moderne notamment en y installant des vitraux contemporains. Cependant pour Roselyne Bachelot l’idée de vitraux contemporains est « irrecevable ».

En effet ce mardi 24 novembre 2020, la Ministre de la Culture a visité le chantier de l’édifice. Elle a assisté aux travaux menés et au démontage de l’ancien échafaudage qui menaçait la cathédrale. De toute évidence, cet échafaudage représentait une forte menace pour le monument qui a succombé aux flammes en avril 2019.

Aujourd’hui une étape importante du chantier de #notredamedeparis est franchie, avec la dépose de l’échafaudage sinistré.

Bravo aux équipes du général Georgelin, aux architectes, cordistes, echafaudeurs, grutiers et nacellistes pour ce magnifique travail. #rebatirnotredamedeparis pic.twitter.com/md3qI1yM5O — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) November 24, 2020

Certes l’édifice est hors de danger mais c’est une autre menace qui pèse sur Notre-Dame. Celle de perdre ses vitraux installés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. L’archevêque de Paris, Michel Aupetit veut apporter une touche contemporaine à la cathédrale. Un groupe de travail est missioné par l’archevêché afin de réfléchir au futur aménagement du lieu. Le projet de remplacer les anciens vitraux par de plus contemporains est au coeur du sujet de rénovation et d’ameublement.

Néanmoins Roselyne Bachelot n’entend pas remplacer les vitraux de la cathédrale. Elle s’est clairement prononcée contre la création de vitraux contemporains dans la cathédrale. «Les vitraux sont partie intégrante du monument, et une telle décision appartient à l’État (…) en tout état de cause, les grisailles (techniques de peinture NDLR) sont classées monuments historiques, et il parait donc exclu qu’on les remplace » a-t-elle confié au Figaro. Interrogé par la suite par la commission parlementaire de l’Assemblée Nationale, elle a insisté sur ce point : « La chose est irrecevable. Je veux être parfaitement claire sur ce point.«

Visuel : ©By Peter Haas