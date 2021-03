Un colloque sur le thème « Culture : essentielle ? » organisé au Théâtre 14

Mardi 30 mars a été inaugurée au Théâtre 14 la première journée du colloque « Culture : essentielle ? » qui regroupe une vingtaine d’intervenants pour mieux comprendre les impacts directs et indirects de la culture. Le colloque se prolonge ce mercredi 30 mars.

Depuis plusieurs semaines, l’occupation des théâtres en France ne cesse d’augmenter. Ils sont aujourd’hui un peu plus d’une centaine à être investis par ceux qui demandent au gouvernement la réouverture des salles de spectacle. Cette mobilisation est l’occasion de se questionner ensemble sur le devenir de la culture et des arts. Le monde culturel, dès le début de la crise du Covid 19, a été chamboulé par la fermeture de ses lieux pour cause de non essentialité. Nous le savons, les librairies ont réussi à obtenir gain de cause et demeurent ouvertes.

Peut-on parler d’une culture essentielle ? Il s’agit de souligner, grâce à ces deux journées de débats, de rencontres et de partages d’expérience, le caractère essentiel de l’activité théâtrale, de la création artistique, de la culture. Les invités réunissent des directrices et directeurs de structures culturelles, médecins, économistes, sociologues, psychologues, personnalités politiques,…

La première journée a été inaugurée par Jack Lang, ancien ministre de la culture et président de l’institut du monde arabe, ou encore Ollivier Pourriol, philosophe et chercheur associé à la Chaire de philosophie à l’hôpital. Les tables rondes portaient sur les bénéfices de la culture sur la citoyenneté et le vivre-ensemble ainsi que le rôle de la culture dans la construction psychologique des individus. Florence Naugrette, professeure d’histoire et théorie du théâtre à l’université de la Sorbonne, clôtura cette première journée.

Les échanges se poursuivent aujourd’hui de 11h à 17h. De 11h à 11h30, le maire de Clermont-Ferrand et Co-président de la commission Culture France Urbaine, Olivier Bianchi, prendra la parole. Puis différentes thématiques se succèderont autour des tables rondes. De 11h à 13h30, les discussions porteront sur la valorisation des territoires par la culture puis, de 14h20 à 15h40, ce sera autour du poids économique de la culture et ses retombées que les invités échangeront. Enfin, Carine Rolland, adjointe à la Mairie de Parie en charge de la Culture, et Marisol Touraine, ancienne ministre et présidente du Théâtre 14, clôtureront ces deux journées d’effervescence et de bouillonnement intellectuel.

Ces temps d’échanges ont lieu sur le plateau du Théâtre 14 et sont retransmis en direct sur le site internet.

Crédit : ©Théâtre 14