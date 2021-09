Béatrice Castaner : « la présence des femmes, artistes ou sujets des récits est très forte aux Zébrures d’automne »

Du 22 septembre au 2 octobre, Limoges vit au rythme des Zébrures d’automne. Béatrice Castaner, Secrétaire générale du festival nous parle de cette édition féministe et centrée sur les textes.

La première est bien évidemment liée au contexte sanitaire, quels sont les aménagements que vous avez dû faire pour accueillir le public ?

Nous mettons tout en œuvre pour que le public et les artistes puissent vivre au mieux ce moment, et que la qualité de la rencontre n’en soit pas altérée. Nous suivons les consignes sanitaires en vigueur pour l’accueil des publics, que ce soit dans des salles de spectacles ou à la Caserne Marceau qui est le « cœur » du festival : nous vérifions que chaque spectateur de plus de dix-huit ans possède un « pass sanitaire » valide pour entrer dans une salle de spectacle, le chapiteau, la salle de restaurant des Zébrures d’automne… et nous ferons preuve de pédagogie !

Votre belle programmation est internationale, est-ce que faire venir certains artistes est compliqué ?

A ce jour l’une des créations est annulée : il s’agit de Folie. Les chorégraphes Claude Brumachon et Benjamin Lamarche n’ont pas pu se rendre à Madagascar en août, pour continuer et finir leur travail de création avec la jeune troupe malgache avec laquelle ils travaillent depuis quelques années. Cela a été une vraie catastrophe pour ces jeunes artistes malgaches. Ce travail devrait être reporté d’un an minimum.

Pour les autres compagnies, bien sûr, elles sont toutes alertées sur les consignes sanitaires (vaccination, tests, obtention des visas, quarantaine éventuelle…). Chacune surveille l’évolution des consignes, s’adapte, car les artistes veulent jouer. Ce n’est pas « compliqué » – à ce jour – cela pourrait le devenir si la situation empire.

A ce sujet qu’avez-vous appris de cette période ? Avez-vous envie d’intégrer plus la relation au numérique, en proposant pourquoi pas des spectacles sur Zoom comme Arthur Nauzyciel a pu le faire ?

C’est une question qui a quelquefois été posée à Hassane Kassi Kouyaté durant la période que nous venons de vivre. Pour lui, rien ne remplace ce qui se passe de manière « informelle » dans une salle de théâtre entre des artistes et des spectateurs, et des spectateurs entre eux; cette énergie, ces sensations, ces émotions partagées qui ne peuvent pas passer à travers un écran.

Parlons du fond. Les Zébrures font entendre des textes autrement, quel sera le fil conducteur de cette édition ?

Pour les treize créations présentées, il n’y a pas vraiment de fil conducteur. Il reste des traces de cette envie de départ qui était de montrer en majorité le travail d’artistes d’Asie et du Moyen-Orient, mais la crise sanitaire a arrêté toutes les créations en cours durant un an. De ce premier projet, il reste les créations de Flying Chariot(s) ou l’épopée tragi-comique de la droiture conçu et mis en scène par Koumarane Valavane, Une Pierre de patience d’Atiq Rahimi mis en scène par Clara Bauer (d’après le roman Syngué Sabour. La mer est ma nation de Hala Moughanie mis en scène par Imad Assaf, Les contes fabuleux de Shéhérazade par Jihad, Layla et Najoua Darwiche et la rencontre sur trois jours avec Yoshi Oïda.

Les créations que nous présentons abordent de nombreux sujets : des enfants des rues et la manière dont ils construisent leur imaginaire, le règne du féminin dans le matrimoine des femmes africaines, des monologues traitant de la question de la maternité et de la transmission entre générations, de ce que devient la mémoire familiale d’une mère atteint par la maladie d’Alzheimer, d’un lanceur d’alerte soldat indien, l’exil et le déracinement et la notion d’appropriation d’un espace physique… Au delà d’une thématique, une tendance assez forte se dessine, c’est la présence des femmes, artistes ou sujets des récits cette année aux Zébrures d’Automne, beaucoup plus que les années précédentes.

Les autrices sont bien représentée dans votre festival, est-ce que cela est un combat pour vous ?

Oui, lorsque nous avons fait un comptage des auteurs et actrices qui étaient venu·e·s en résidence d’écriture, nous avons constaté que sur les plus de deux cents auteurs·trices accueilli·e·s seules 10% étaient des femmes ! Et leurs textes ont des difficultés à arriver à un aboutissement scénique. Nous avons donc conçu depuis deux ans deux programmes d’écriture par an réservés aux femmes autrices qui viennent en résidence d’écriture à Limoges et dont les textes sont lus l’année d’après lors des Zébrures du printemps. Au cours de leur résidence elles peuvent, entre autres, bénéficier d’un accompagnement dramaturgique notamment pour celles qui viennent avec le programme « Découvertes » réservé à des autrices qui font leur premier pas en écriture.

Parlez-moi de la place de la création dans cette édition, 13 spectacles ! Que vous accompagnez de A à Z, si j’ai bien compris.

Les créations deviennent le cœur de nos missions aux Zébrures d’automne et de printemps. « Les Francophonies – Des écritures à la scène » : chaque création a son histoire. La plus complète est celle qui va de l’accompagnement de l’auteur·trice (résidence, bourse, accompagnement dramaturgique, mise en lecture publique des textes et leur circulation auprès de professionnels..), jusqu’à la coproduction du spectacle scénique et de sa diffusion. Toutes les créations ne suivent pas l’entièreté de ce chemin, mais toutes ont fait des étapes sur ce chemin avec les Francophonies -Des écritures à la scène.

Pour finir, j’aimerais bien que vous me parliez de votre approche du spectacle vivant. Aujourd’hui les Zébrures ce ne sont pas que des textes mis en scène. Comment imposez-vous cette approche qui est « une dans le pluriel » ?

Au cœur du spectacle vivant, les artistes développent une pluralité de langages et travaillent de plus en plus avec d’autres artistes qui ne viennent pas du théâtre. Les Francophonies – Des écritures à la scène accompagnent évidemment cette tendance, d’autant plus qu’elle n’est pas nouvelle concernant la sphère francophone : des plasticiens sont intimement liés aux créations de Les Enfants hiboux ou les petites ombres de la nuit, Ce silence entre nous, Macabre Carnaval ; un artiste « performateur » avec Supiim ; des musicien·ne·s et chanteur·se·s sur scène avec Flying Chariot(s) ou l’épopée tragi-comique de la droiture… tout en continuant à offrir aux auteurs et autrices dramatiques, du temps, des bourses de résidence, des mises en lectures des textes afin de contribuer à l’émergence et au développement de nouvelles « plumes » au théâtre.

Visuel © : Affiche